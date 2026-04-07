Piramidy w polskim uzdrowisku zachwycają. Giganty robią furorę od dekad

Anastazja Lisowska
2026-04-07 6:50

Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to krajobraz rodem z Egiptu. Tymczasem charakterystyczne "piramidy" znajdują się w Polsce i od lat przyciągają turystów oraz kuracjuszy z całego kraju. Co ciekawe, urokliwe budynki zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych ze względu na "przykład wczasowej architektury socmodernistycznej".

"Polski Egipt" na Śląsku

Ustroń to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, które nie bez powodu nazywane jest "polskim Egiptem". Właśnie tutaj, na tle beskidzkich wzgórz, wyrastają charakterystyczne sanatoria o kształcie przypominającym piramidy. Ich unikalna forma sprawia, że miejsce wyróżnia się na mapie kraju i przyciąga turystów szukających nie tylko wypoczynku, ale też nietypowych atrakcji. Ten niezwykły architektoniczny krajobraz to pozostałość po czasach PRL, który do dziś budzi zachwyt i ciekawość odwiedzających.

Piramidy w Beskidach

Choć czasy PRL kojarzą się wielu osobom z ograniczeniami i trudną codziennością, nie brakowało wówczas odważnych wizji i kreatywnych projektów. Świetnym przykładem jest kompleks sanatoryjny Ustroń-Zawodzie, który mimo upływu lat wciąż przyciąga uwagę i robi ogromne wrażenie swoją niebanalną formą.

Charakterystyczne budynki o bryle nawiązującej do piramid powstały jako element większego założenia sanatoryjno-wypoczynkowego, a za ich projekt odpowiadali architekci Henryk Buszko, Aleksander Franta oraz Tadeusz Szewczyk.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w latach 70. XX wieku i pierwotnie miała służyć przede wszystkim pracownikom przemysłu hutniczego jako miejsce odpoczynku i regeneracji. Zakładano budowę nawet 28 obiektów, jednak ostatecznie powstało ich 17, a ostatni z nich ukończono w 1990 roku.

Piramidy w Ustroniu zabytkami

Ze względu na znaczenie piramid w Ustroniu jako ważnego przykładu modernistycznej architektury, podjęto decyzję o objęciu obiektów ochroną prawną. We wrześniu 2023 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych cały zespół sanatoryjno-uzdrowiskowy Ustroń-Zawodzie, obejmujący łącznie 21 obiektów. 

