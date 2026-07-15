Poszukiwany 27-latek uciekał przed policją

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek wieczorem na ul. Równoległej w Jaworznie. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę opla, którego rysopis odpowiadał poszukiwanemu mężczyźnie. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych 27-latek nie zatrzymał się i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta.

Pościg zakończył się na drodze gruntowej. Uciekający kierowca stracił panowanie nad pojazdem, doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem, a następnie uderzył w drzewo. Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. W samochodzie podróżowała również 20-letnia kobieta.

Badanie alkomatem wykazało, że 27-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili także, że był poszukiwany do odbycia rocznej kary więzienia za wcześniejsze prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Dodatkowo obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Jak wyjaśnił, uciekał, ponieważ był pijany i chciał uniknąć odpowiedzialności.

Po odbyciu wcześniej zasądzonej kary roku pozbawienia wolności, zgodnie z decyzją prokuratora spędzi w więzieniu kolejne dziewięć miesięcy. Został także zobowiązany do zapłaty 10 tys. zł świadczenia pieniężnego.

Apel policji o rozwagę na drodze

Każda decyzja o kierowaniu pojazdem po alkoholu, lekceważeniu sądowego zakazu czy podjęciu ucieczki przed kontrolą drogową może prowadzić do tragicznych skutków.

Apelujemy o odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego uczestnika ruchu - apeluje policja.

Ulewa przeszła przez Jaworzno: