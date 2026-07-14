Gwałtowne burze przetoczyły się nad woj. śląskim

Silne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne nawiedziły Zagłębie Dąbrowskie we wtorek, 14 lipca, skutkując zalanymi posesjami, powalonymi konarami oraz utrudnieniami dla kierowców. Sytuacja była szczególnie trudna w Jaworznie, gdzie żywioł częściowo sparaliżował funkcjonowanie miasta.

Z informacji przekazanych przez Anetę Gołębiowską, rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, wynika, że do godziny 16:00 śląscy strażacy odebrali w przybliżeniu 50 wezwań związanych z uszkodzeniami wywołanymi przez żywioł.

Najtrudniejsza sytuacja było w Jaworznie, gdzie służby ratunkowe wyjeżdżały ponad 20 razy. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia domów, piwnic i dróg, a także uszkodzenia linii energetycznych i przewrócone przez wiatr drzewa.

Żywioł mocno utrudnił życie zmotoryzowanym. Z powodu ulewnego deszczu odcinek drogi krajowej nr 79 między ul. Kolejową a 11 Listopada został zablokowany, co wymusiło na policji organizację objazdu przez ulicę Kolejową. Komunikat policji z 15:25 potwierdził jednak przywrócenie normalnego ruchu na tej trasie.

Podobne problemy dotknęły Sosnowiec, gdzie straż pożarna interweniowała około 15 razy do godziny 16. Działania skupiały się na usuwaniu wiatrołomów, odpompowywaniu wody z zalanych obszarów oraz neutralizacji innych zagrożeń po przejściu frontu burzowego.

W Sławkowie pogoda również dała się we znaki. Intensywne opady i burze zmusiły strażaków do ewakuacji 34 uczestników obozu harcerskiego w bezpieczne miejsce.

Mundurowi proszą o ostrożność na drogach

W obliczu nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych, funkcjonariusze policji wydali specjalny komunikat skierowany do kierowców, prosząc ich o rozwagę za kierownicą.

– W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Intensywne opady deszczu, lokalne podtopienia oraz gwałtowne zjawiska pogodowe mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo na drogach. Dostosujcie prędkość do panujących warunków, zachowajcie bezpieczny odstęp od innych pojazdów i zwracajcie szczególną uwagę na miejsca, gdzie może gromadzić się woda. Pamiętajcie, że chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji – przekazali funkcjonariusze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenie drugiego stopnia, zapowiadając dalsze burze, którym towarzyszyć mają ulewy, grad oraz porywisty wiatr. Miejscami spadnie nawet do 55 mm wody, a wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h.

Ratownicy zalecają unikanie postoju pod drzewami, ograniczenie wyjazdów w czasie trwania burz i bieżące śledzenie informacji pogodowych. Strażacy spodziewają się kolejnych zgłoszeń, ponieważ telefony od mieszkańców nie przestają dzwonić.