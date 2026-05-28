Gwiazdka Michelin dla Śląska. Restauracja Steampunk z Pszczyny z nagrodą

Południe Polski odnotowało przełomowe wydarzenie na rodzimej scenie kulinarnej. W trakcie ceremonii finałowej rankingu Michelin Guide 2026 poznaliśmy tegorocznych laureatów tego elitarnego zestawienia. Uwaga branży skupiła się na Pszczynie, ponieważ to tamtejsza restauracja Steampunk wywalczyła pierwszą śląską gwiazdkę Michelin.

Zdobycie tego tytułu stanowi największe pragnienie właścicieli lokali z każdego zakątka globu. Status ten gwarantuje niezrównaną klasę dań, idealne zbalansowanie smaków oraz mistrzostwo warsztatu. Wyróżnienie to trafia tylko do wąskiego grona wybitnych miejsc wyselekcjonowanych przez tajnych weryfikatorów.

Triumfatorem zestawienia został punkt gastronomiczny zlokalizowany wewnątrz starej Wodnej Wieży na terenie Pszczyny. Projekt ten już wcześniej przyciągał entuzjastów luksusowego jedzenia oraz kulinarnych znawców, jednak dopiero wczoraj przypieczętował swoją obecność w międzynarodowym gronie prestiżowych lokali.

Kiedy otwieraliśmy Steampunk w styczniu 2024 roku, było to nasze bardzo odległe marzenie. A dziś stało się rzeczywistością. Za tym momentem stoją tysiące godzin pracy, codziennej konsekwencji i powtarzalności. Uważność. Zespół ludzi, który każdego dnia wraca na kuchnię i salę z tą samą koncentracją, pokorą i szacunkiem - napisali restauratorzy po otrzymaniu gwiazdki.

Od długiego czasu opisywany projekt kulinarny uchodził za absolutny ewenement w skali kraju. Miejsce to wyróżnia się innowacyjną techniką gotowania, oryginalnym spojrzeniem na dobrze znane dania oraz doskonałą obsługą. Ważnym aspektem jest również niesamowita atmosfera samego obiektu, czyli wspomnianej dawnej wieży ciśnień, stanowiącej obecnie kultowy punkt na mapie lokalnej turystyki.

Fachowcy zaznaczają, że ten prestiżowy triumf mocno wpłynie na wizerunek południowej Polski wśród turystów z całego kraju. Niedawno obszar ten łączono wyłącznie z ciężkim przemysłem i kuchnią opartą na klasyce. Obecnie Śląsk błyskawicznie buduje reputację jednego z najszybciej ewoluujących rynków restauracyjnych w państwie.

„Krzywa Sztuka Wina” i Przemek Błaszczyk z wyróżnieniem Bib Gourmand

Tytuł Bib Gourmand trafiający do miejsc serwujących pyszne dania w przyjaznych kwotach wylądował na koncie „Krzywej Sztuki Wina”. Oznacza to wielkie zwycięstwo załogi pod wodzą głównego kucharza Przemka Błaszczyka, ponieważ jego inwencja twórcza i upór zyskały uznanie w oczach surowych weryfikatorów.

Tytuł ten pozostaje na liście największych marzeń większości przedstawicieli sektora kulinarnego. Otrzymują go wyłącznie biznesy łączące znakomite przeżycia smakowe z przystępnymi cennikami, co pozwala odwiedzać je znacznie szerszej grupie klientów poszukujących dobrych posiłków na co dzień.

To nie wyczerpuje jednak całej listy lokalnych triumfów. Najnowsza edycja kulinarnego katalogu Michelin przyznała oficjalne rekomendacje dla sześciu dodatkowych punktów w województwie. Te specjalne emblematy sygnalizują, że audytorzy docenili konkretne adresy i zalecają zarezerwowanie w nich stolika.

Zarekomendowane miejsca to:

lokal Amfora Restaurant & Cocktail Bar,

obiekt Dworek New Restaurant,

Restauracja Młodnik,

znana Śląska Prohibicja,

biznes Tickets Bistro & Wine,

Złoty Groń Restauracja.

Michelin Guide 2026 w całej Polsce. Inspektorzy oceniali dania

Omawiany cykl wydawniczy zapisał się w kronikach z jeszcze jednej przyczyny. Ewaluatorzy po raz pierwszy ruszyli w trasę obejmującą absolutnie cały nasz kraj, rezygnując z limitowania się do wybranych ośrodków miejskich. Pozwoliło to branży na zapoznanie się z adresami wykraczającymi poza dotychczasowe ramy.

Niezidentyfikowani audytorzy Michelin weryfikują biznesy na podstawie konkretnych i surowych wytycznych. Główną rolę odgrywają tu wykorzystane produkty, sposób obróbki dań, pomysłowość szefa kuchni, odpowiednie łączenie elementów na talerzu oraz identyczne doznania przy każdej kolejnej wizycie.

Według analityków obecne osiągnięcia stanowią dla miejscowych przedsiębiorców natychmiastową przepustkę do globalnej rozpoznawalności. W kuluarach mówi się głośno, iż obszar ten ma wkrótce szansę urosnąć do rangi kluczowego celu wycieczek dla wszystkich koneserów wykwintnego jedzenia.

Eksperci od biznesu żywieniowego zgodnie twierdzą, że to najbardziej przełomowy okres dla śląskiej kuchni od wielu dekad. Właściciele lokali wskazują, że statuetki niosą ze sobą nie tylko prestiż, ale gwarantują przede wszystkim wzmożony ruch, znakomitą promocję na zewnątrz oraz spory kapitał od inwestorów.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że po tegorocznym rozdaniu słynnych tytułów śląskie realia komentuje cała Polska.