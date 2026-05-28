Cosmicon w Chorzowie: Fantastyka i kosmos w jednym miejscu

Co czeka odwiedzających Cosmicon?

W najbliższą sobotę w Planetarium Śląskim w Chorzowie rozpocznie się Festiwal Fantastyki Cosmicon. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie elementy kosmosu, literatury fantastycznej i nauki. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który obejmuje spotkania z twórcami, warsztaty oraz panele dyskusyjne dotyczące najnowszych osiągnięć technologicznych.

Kto pojawi się na festiwalu?

Jak przekazał rzecznik Planetarium Śląskiego Jarosław Juszkiewicz, „Tematyka tegorocznego Cosmiconu jest wyjątkowo szeroka. Będziemy próbować, m.in. odpowiadać na pytanie, czy Słońce nas zniszczy, ale opowiemy także o kulisach pracy aktorów dubbingowych. Będziemy też rozważać kwestie koegzystencji ludzi i AI”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się znani aktorzy dubbingowi, tacy jak Jarosław Boberek i Lidia Sadowa, a także popularyzatorzy nauki i technologii Mateusz Chrobok oraz Astroflife. Miłośnicy literatury fantastycznej będą mieli okazję spotkać się z pisarzem Andrzejem Pilipiukiem.

Jakie atrakcje przygotowano dla uczestników?

Na terenie Planetarium powstaną specjalne strefy tematyczne inspirowane popularnymi uniwersami fantastycznymi, takimi jak „Władca Pierścieni”, „Wiedźmin” i „Gwiezdne Wojny”. Jedną z głównych atrakcji będzie stylizowana wioska hobbitów. Organizatorzy zapowiedzieli również możliwość udziału w rozgrywkach gier planszowych, RPG i komputerowych, a także spotkania z miłośnikami fantastyki i wystawcami.

Planetarium zamieni się w wielki kosmiczny port, z którego będzie można wyruszyć do najdalszych zakątków wyobraźni. Przestrzenie naszego parku nauki staną się statkami kosmicznymi, które zabiorą uczestników w różne rejony galaktyki – powiedział Juszkiewicz.

Festiwal Cosmicon, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:00, jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora. Cosmicon to jedno z wielu tematycznych wydarzeń organizowanych w Planetarium Śląskim, które po modernizacji w czerwcu 2022 roku zyskało nazwę Śląskiego Parku Nauki i stało się największym planetarium w Polsce z nowoczesnym, hybrydowym systemem projektorów.

Źródło PAP.