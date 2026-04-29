Pogrzeb Łukasza Litewki. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja na żywo w internecie

Zuzanna Sekuła
2026-04-29 11:05

W środę, 29 kwietnia, odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. Państwowe uroczystości pogrzebowe zmarłego posła zaplanowano w kościele św. Joachima w Sosnowcu. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się ceremonia i gdzie będzie można obejrzeć transmisję na żywo z pogrzebu.

To w tym kościele odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki
Galeria zdjęć 10
  • Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w Sosnowcu w środę, 29 kwietnia.
  • Uroczystości rozpoczną się o 13:30 mszą w kościele pw. św. Joachima, transmitowaną na żywo.
  • Sprawdź, gdzie dokładnie śledzić transmisję z pogrzebu Łukasza Litewki.

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo w TV i internecie

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę, 29 kwietnia w Sosnowcu i będzie miały charakter państwowy. Za organizację uroczystości odpowiada Kancelaria Sejmu. Przed kościołem stanie telebim, który umożliwi śledzenie relacji osobom zgromadzonym na zewnątrz. Transmisję z mszy zrealizuje Telewizja Polska. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu., a sygnał trafi również do innych redakcji. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w internecie, m.in. na portalu se.pl.

O której godzinie pogrzeb Łukasza Litewki?

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki rozpocznie się o godzinie 13:30 w sosnowieckim kościele parafii św. Joachima, zlokalizowanym przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 46. Nabożeństwo żałobne odprawi biskup sosnowiecki, Artur Ważny.

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny wyruszy na Cmentarz Parafialny przy ulicy Zuzanny. Zgodnie z decyzją rodziny zmarłego, uroczystości na samej nekropolii nie będą transmitowane i odbędą się z wyłączeniem mediów. Dzięki dostępnej relacji na żywo, wszyscy ci, którzy nie zdołają dotrzeć do Sosnowca, zyskają szansę zdalnego uczestnictwa w ceremonii i upamiętnienia zmarłego parlamentarzy.

Apel rodziny Łukasza Litewki

„Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli” - napisali bliscy Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Kim był poseł Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka należał do grona najpopularniejszych polityków młodego pokolenia. Swoją ścieżkę rozpoczął w samorządzie, pełniąc funkcję radnego i aktywnie działając na rzecz społeczności lokalnej.

W swojej pracy polityk skupiał się przede wszystkim na pomocy słabszym, angażując się w inicjatywy charytatywne oraz walkę o poprawę losu ludzi i zwierząt. Wyróżniał go świetny, osobisty kontakt z obywatelami i ogromna aktywność w sieci, gdzie z sukcesem nagłaśniał zbiórki na rzecz potrzebujących. Wykorzystywał swoją popularność, by mobilizować innych do czynienia dobra, stając się dla wielu wzorem polityka, który realnie uczestniczy w życiu Polaków. Poseł zmarł tragicznie w wieku 36 lat po potrąceniu przez samochód.

Galeria zdjęć 11
pogrzeb łukasza litewki
łukasz litewka
transmisja