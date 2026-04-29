Sosnowiec żegna zmarłego posła Litewkę. Wzruszające słowa przedstawicielki fundacji

Państwowe uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zaplanowano na środę, na godzinę 13:30, w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Taki charakter ceremonii stanowi dowód uznania dla aktywności młodego parlamentarzysty, zasłużonego zarówno dla swojego regionu, jak i dla całego kraju. Zmarły poseł zostanie pochowany w nowej kwaterze, usytuowanej tuż przy jednej z głównych alejek sosnowieckiej nekropolii.

Współpracownicy wspominają Łukasza Litewkę. „To był po prostu szok”

W Sosnowcu obecny jest dziennikarz, który rozmawiał z osobą, która dobrze znała zmarłego polityka. Wśród uczestników pogrzebu znalazła się Angelika Woźniak, reprezentująca Fundację Bajtel - Mysłowice Pomagają. Zabrała ze sobą okazałą wiązankę, symbolizującą wdzięczność za pracę na rzecz mysłowiczan oraz podopiecznych organizacji. Od 2017 roku fundacja ta otacza opieką dzieci, seniorów oraz osoby w kryzysach życiowych, a Łukasz Litewka wspierał jej działania.

W rozmowie z reporterem „Super Expressu” Angelika Woźniak nie kryła głębokiego wzruszenia.

"Znałam go i współpracował z miastem Mysłowice i z Fundacją Bajtel. To był bardzo dobry człowiek, z ogromnym sercem. Informacja o śmierci to był po prostu szok. Niedowierzanie, jak u większości Polaków. Trudno było w to uwierzyć. Pojechał pojeździć na rowerze, miał chwilę wolnego. Młody, wysportowany człowiek… To wszystko jest niewyobrażalne"

- wyznała w rozmowie z „Super Expressem”.

Śmierć Łukasza Litewki to cios dla lokalnej społeczności

Dla podopiecznych organizacji i mieszkańców regionu śmierć Litewki oznacza zamknięcie pewnego rozdziału. Poseł zasłynął z wyjątkowej umiejętności nagłaśniania ludzkich tragedii - interweniował w sprawach osób z niepełnosprawnościami, a także walczył o los porzuconych zwierząt.

"Fundacja, nasi podopieczni - straciliśmy wszystko. Można to porównać do straty Jana Pawła II. Drugiego takiego Łukasza nie będzie. To był człowiek niezastąpiony. Zawsze znajdą się osoby, które będą chciały pomagać, ale to już nie będzie to samo. On podporządkował całe swoje życie pomaganiu - dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, zwierzętom"

- mówiła reporterowi przedstawicielka fundacji.

Śmiertelny wypadek Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

36-letni poseł zginął w tragicznym zdarzeniu drogowym na terenie Dąbrowy Górniczej. Jadący na rowerze Łukasz Litewka został potrącony przez samochód osobowy. Odniesione rany okazały się śmiertelne. Kierujący pojazdem usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy apelują o powstrzymanie się od przedwczesnych ocen. Prokuratura analizuje różne scenariusze zdarzenia, a ostateczne wnioski będą uzależnione od opinii ekspertów.

Gdzie oglądać pogrzeb Łukasza Litewki?

Dzisiejsze uroczystości żałobne, zaplanowane na godzinę 13:30, będą transmitowane. Dzięki temu wydarzenie można śledzić zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem sieci.

"Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu"

- informuje Kancelaria Sejmu RP.