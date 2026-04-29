Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Na środę (29 kwietnia) zaplanowano pogrzeb posła Łukasza Litewki. Kancelaria Sejmu oficjalnie potwierdziła szczegóły uroczystości. Żałobna ceremonia o charakterze państwowym rozpocznie się o godzinie 13:30 w neogotyckim kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu.

"Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu" - przekazano w komunikacie.

Kościół św. Joachima. Miejsce o bogatej historii

Wybór świątyni na uroczystości nie jest przypadkowy. Zbudowany w połowie XIX wieku kościół to prawdziwa architektoniczna perełka regionu, słynąca z głębokiego patriotyzmu. Wnętrze zdobią pamiątkowe tablice upamiętniające zamordowanych w Katyniu oficerów oraz postać księdza Jerzego Popiełuszki.

Dodatkowo obiekt skrywa cenną pamiątkę z najnowszej historii. W murach świątyni zachowano tron, na którym podczas pielgrzymki w 1999 roku siedział papież Jan Paweł II. Właśnie w tym historycznym otoczeniu rodzina i przyjaciele pożegnają zmarłego polityka.

Gdzie zostanie pochowany Łukasz Litewka? Cmentarz w Sosnowcu

Zaraz po nabożeństwie kondukt wyruszy na cmentarz. Trumna z ciałem posła zostanie złożona w nowej kwaterze, zlokalizowanej przy jednej z głównych alejek nekropolii. Co ciekawe, w bliskim sąsiedztwie znajduje się mogiła Aleksandra Widery - słynnego lekarza i społecznika, który posłużył Stefanowi Żeromskiemu jako pierwowzór postaci z „Ludzi bezdomnych”.

Tragiczny wypadek na rowerze w Dąbrowie Górniczej

Nagła śmierć 36-letniego parlamentarzysty poruszyła całą Polskę. Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej, gdy podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód. Odniesione obrażenia były śmiertelne.

Prokuratura od początku traktuje zdarzenie jako nieumyślne. Kierowca auta usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Decyzja sądu o możliwości opuszczenia aresztu po wpłaceniu kaucji wywołała spore poruszenie.

Transmisja z pogrzebu Łukasza Litewki

Bliscy zmarłego posła wystosowali wzruszający apel, prosząc uczestników o zachowanie powagi i godne uczczenie pamięci polityka. Dla osób, które nie mogą pojawić się w Sosnowcu, przygotowano transmisję z uroczystości, dostępną w telewizji i internecie.