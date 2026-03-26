Oszustwo "na wypadek" w Ciechanowie. 81-latka mogła stracić 70 tysięcy złotych

Dramatyczne chwile przeżyła 10 marca 81-letnia mieszkanka Ciechanowa, do której zadzwonił fałszywy adwokat. Mężczyzna twierdził, że jej córka spowodowała poważny wypadek drogowy i potrzebuje pilnie 70 tysięcy złotych, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Dzięki błyskawicznej reakcji i działaniom operacyjnym policjantów z wydziału kryminalnego, cała próba wyłudzenia pieniędzy została skutecznie powstrzymania. Funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który miał odebrać gotówkę od seniorki, ratując w ten sposób oszczędności jej życia.

Wyjątkowe podziękowania dla policjantów. "Wysoka kultura i zaangażowanie"

Po szczęśliwym finale sprawy, do Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie wpłynął list z oficjalnymi podziękowaniami od córki niedoszłej ofiary. Kobieta w swoich słowach podkreśliła nie tylko skuteczność kryminalnych, ale również ich niezwykłą empatię i wsparcie okazane jej mamie w tej niezwykle stresującej sytuacji. Zaznaczyła, że wysoka kultura osobista i pełne zaangażowanie policjantów były nieocenione w tych trudnych chwilach. Komendant również wyraził swoje uznanie dla postawy funkcjonariuszy, wskazując, że jest ona wzorem do naśladowania i dowodem na najwyższy profesjonalizm.

Policja w Ciechanowie apeluje o czujność. Jak nie dać się oszukać?

W związku z tym zdarzeniem ciechanowska policja ponownie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które są najczęstszym celem oszustów. Pamiętajmy, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy nieznajomym osobom, bez względu na historię, którą przedstawiają przez telefon. Zawsze weryfikujmy takie informacje, rozłączając się i dzwoniąc samodzielnie do członka rodziny, którego rzekomo dotyczy sprawa. Chwila rozwagi i jeden telefon kontrolny mogą uchronić nas przed utratą oszczędności całego życia i ogromnym stresem.

Źródło: Policja.pl