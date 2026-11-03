Najgorsze miasta do szukania pracy w Polsce. W tych miejscach sytuacja jest alarmująca

Rynek pracy w Polsce. Nie wszędzie sytuacja wygląda dobrze

Znalezienie dobrze płatnej i stabilnej pracy nie zawsze jest prostym zadaniem. Wiele zależy nie tylko od doświadczenia, wykształcenia czy kwalifikacji kandydata, ale również od miejsca zamieszkania. W dużych miastach możliwości zatrudnienia są zazwyczaj bardziej zróżnicowane, podczas gdy w mniejszych ośrodkach zamknięcie jednego dużego zakładu może mieć poważne konsekwencje dla lokalnej gospodarki.

Jak wynika z analizy opublikowanej przez Business Insider, sytuacja na polskim rynku pracy jest mocno zróżnicowana regionalnie. Niektóre powiaty przyciągają nowych pracowników i rozwijają się w szybkim tempie, natomiast inne zmagają się ze spadkiem zatrudnienia. Szczególnie niepokojące dane dotyczą województwa śląskiego, gdzie problemy przemysłu odbijają się na liczbie pracujących.

Najgorsze miasta do szukania pracy w Polsce. Śląsk ma poważny problem

Z analizy Business Insider, opartej na danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że największy procentowy spadek liczby pracujących w Polsce odnotowano w Piekarach Śląskich. W ciągu 12 miesięcy, do maja 2026 roku, liczba osób pracujących w tym mieście zmniejszyła się o 13,5 proc., czyli o około 1,9 tys. Ostatecznie wyniosła 12,2 tys.

Tak duży spadek może budzić niepokój, szczególnie wśród mieszkańców poszukujących zatrudnienia. Problemy Piekar Śląskich są związane m.in. z przemianami w górnictwie. Znaczenie mogło mieć również przenoszenie pracowników do sąsiedniego Bytomia, gdzie w tym samym okresie odnotowano wzrost liczby pracujących o 820 osób.

Racibórz również w trudnej sytuacji. Tysiące pracujących mniej

Niepokojące dane dotyczą także Raciborza i okolic. W powiecie raciborskim liczba pracujących zmniejszyła się w ciągu roku o około 2,1 tys. osób, co oznacza spadek o 5,1 proc.

Na sytuację wpłynęły przede wszystkim problemy dużych przedsiębiorstw. Upadłość Rafako oraz zamknięcie zakładu firmy Henkel wiązały się z zapowiedziami zwolnienia łącznie około 850 pracowników. Redukcje zatrudnienia przeprowadzała również restrukturyzowana Odlewnia Rafamet w Kuźni Raciborskiej.

Pojawiła się jednak nadzieja na poprawę. Spółka Jelcz, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zapowiedziała inwestycję o wartości około 470 mln zł w dawnych halach Rafako. Przedsięwzięcie ma przynieść 200 nowych miejsc pracy.

Gdzie w Polsce najbardziej ubywa pracujących? Najważniejsze dane

Zestawienie na podstawie analizy Business Insider:

Piekary Śląskie (woj. śląskie) – spadek liczby pracujących o 13,5 proc., czyli około 1,9 tys. osób.

Powiat raciborski (woj. śląskie) – spadek o 5,1 proc., czyli około 2,1 tys. osób.

Województwo śląskie – spadek o 0,9 proc., czyli około 15 tys. osób w skali całego regionu.

Dla porównania zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie liczba pracujących zwiększyła się o 29,9 tys. osób, oraz w Gdańsku, gdzie odnotowano wzrost o 9,5 tys. Największy procentowy przyrost wśród powiatów wystąpił natomiast w powiecie grodziskim w Wielkopolsce i wyniósł aż 12,8 proc.