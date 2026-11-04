Śmiertelne potrącenie na pasach. 79-latka nie przeżyła

Do dramatycznego zdarzenia doszło w godzinach porannych na ulicy Parkowej w Czerwionce-Leszczynach. Według wstępnych ustaleń policjantów kierujący samochodem osobowym marki Renault potrącił kobietę przechodzącą przez jezdnię.

Co szczególnie tragiczne, 79-letnia seniorka znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli czynności mające na celu uratowanie poszkodowanej kobiety.

Niestety, mimo udzielonej pomocy 79-latka zmarła. Jej życia nie udało się uratować.

Kierowca renault był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii

Na miejscu śmiertelnego wypadku pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia.

Jak przekazali mundurowi, za kierownicą samochodu osobowego znajdował się trzeźwy kierowca.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do potrącenia. Nie podano również, czy kierujący zauważył pieszą przed wjazdem na przejście ani z jaką prędkością poruszał się samochód.

Śledczy będą analizować zabezpieczone ślady oraz pozostały materiał dowodowy, aby ustalić przyczynę tragicznego wypadku.

Ulica Parkowa była całkowicie zablokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów

Śmiertelne potrącenie spowodowało poważne utrudnienia komunikacyjne w Czerwionce-Leszczynach.

Po wypadku ulica Parkowa została całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Policjanci wyznaczyli objazdy, a kierowcy musieli korzystać z alternatywnych tras.

Jeszcze o godzinie 8.45, ponad dwie godziny po zdarzeniu, droga pozostawała nieprzejezdna.

Dopiero około godziny 10.15 poinformowano o przywróceniu ruchu.

Quiz. Jak zachować się w tej sytuacji? Sprawdź, jak dobrze znasz przepisy drogowe Pytanie 1 z 15 Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowca powinien... Przyspieszyć, aby zdążyć przed pieszym Zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym Trąbić, aby ostrzec pieszych Następne pytanie

Tragedia w Czerwionce-Leszczynach. Policja ustala, dlaczego doszło do potrącenia

Śmierć 79-letniej kobiety to kolejny tragiczny wypadek z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego.

Piesza została potrącona w miejscu, które powinno zapewniać jej możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Dokładne okoliczności zdarzenia pozostają jednak przedmiotem policyjnego postępowania.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają, dlaczego kierowca renault potrącił seniorkę i czy doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Na obecnym etapie nie wskazano osoby odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku.