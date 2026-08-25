Na Cmentarzu Lipowym powstał pierwszy w Gliwicach sektor ekologiczny

Na Cmentarzu Lipowym zakończyły się prace przy utworzeniu pierwszego w Gliwicach sektora ekologicznego. Nowa część cmentarza jest przeznaczona do pochówków urnowych. Nie przewidziano tam tradycyjnych nagrobków. Zamiast nich powstało wspólne miejsce pamięci, a układ tej przestrzeni ma ograniczać ingerencję w otoczenie.

Pochówki odbywają się z wykorzystaniem biodegradowalnych urn. Imiona i nazwiska osób zmarłych umieszczane są na jednolitych tabliczkach na kamiennej tablicy pamiątkowej. Dzięki temu ta część cmentarza ma zachować jednolity, stonowany charakter.

Nowy sektor ma 200 metrów kwadratowych i leży w części B

Nowy sektor zajmuje około 200 metrów kwadratowych i znajduje się w części B, czyli „nowej”, Cmentarza Lipowego. Otoczenie tworzą drzewa, a obok przygotowano wydzieloną przestrzeń do zadumy i organizacji ceremonii. Przy wejściu ustawiono ławki i symboliczne tablice pamiątkowe. Z głównej alei prowadzi tam utwardzone dojście.

W tej części cmentarza nie wolno zostawiać kwiatów ani zniczy

W sektorze ekologicznym obowiązują odrębne zasady. Nie składa się tam kwiatów ani zniczy, aby zachować naturalny wygląd miejsca. Przestrzeni nie podzielono też na osobne miejsca dla poszczególnych urn. To ma utrzymać wspólny charakter tej części cmentarza.

Kwiaty oraz znicze można zostawiać w wyznaczonym miejscu przed wejściem do sektora. W Gliwicach to pierwsze takie rozwiązanie na cmentarzu.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI