W Czechowicach zniknęły telefony, dokumenty i sztabka złota

15 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice skradziono rzeczy pozostawione bez opieki. Sprawcy wykorzystali nieuwagę plażowiczów i zabrali między innymi telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz sztabkę złota.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z Komisariatu IV w Gliwicach. Śledczy szybko wytypowali trzech chłopców w wieku 12, 13 i 16 lat, którzy mogli stać za kradzieżą.

W centrum Gliwic starsi chłopcy mieli siłą odebrać łup

Kolejnego dnia 12-latek i 16-latek spotkali się w centrum Gliwic ze starszymi kolegami. Według śledczych, gdy pokazali im zdobyte dzień wcześniej rzeczy, starsi nastolatkowie użyli wobec nich przemocy i zabrali gotówkę oraz sztabkę złota. Chłopcy podejrzewani o kradzież sami mieli więc paść ofiarą rozboju.

Policja zatrzymała 17-latków i 18-latka podejrzanego o paserstwo

Policjanci z Gliwic zatrzymali dwóch 17-latków podejrzanych o rozbój. W ręce funkcjonariuszy wpadł też 18-latek, który, według śledczych, pomagał w zbyciu sztabki złota, choć wiedział, że pochodzi z przestępstwa. Mundurowi odzyskali całe mienie zabrane plażowiczom, w tym sztabkę złota.

12-latek i 16-latek wpadli po trzech dniach. 13-latek został zatrzymany podczas kolejnej kradzieży

W kolejnych dniach policjanci zatrzymali też nieletnich podejrzewanych o kradzież w Czechowicach. 12-latek i 16-latek wpadli trzy dni po zdarzeniu na plaży. Ich 13-letni wspólnik został zatrzymany dwa dni później na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży w Gliwicach. Sprawa całej trójki trafi do sądu rodzinnego.

Dwaj 17-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju, 18-latek odpowie za paserstwo

Dwaj 17-latkowie usłyszeli już zarzuty za rozbój. Za ten czyn grozi im kara do 15 lat więzienia. Z kolei 18-latek odpowie za paserstwo umyślne, za co grozi do 5 lat więzienia. Prokurator objął całą trójkę dozorem policyjnym.

Sprawę prowadzi Komisariat IV w Gliwicach. Nadzór ma prokuratura

Sprawę prowadzą policjanci z Komisariatu IV w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice. Śledczy wyjaśniają jeszcze wszystkie okoliczności, ale odzyskali już całe mienie zabrane plażowiczom.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI