Nowe rezerwaty w Śląskiem: Bogdaniec i Psi Nos

W województwie śląskim oficjalnie powołano dwa nowe rezerwaty przyrody. Bogdaniec i Psi Nos zlokalizowano na terenie powiatu częstochowskiego. Mają one za zadanie chronić jedne z najbardziej wartościowych obszarów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, obejmując obszar prawie 220 hektarów.

Te nowe strefy ochronne skupiają się głównie na zachowaniu naturalnych i półnaturalnych lasów, wapiennych wzniesień oraz charakterystycznych dla tego regionu ostańców i wychodni skalnych. Stanowią one również ważne siedliska dla wielu unikalnych gatunków roślin.

– Utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody to ważny krok w ochronie najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zarówno Bogdaniec, jak i Psi Nos wyróżniają się wysoką wartością przyrodniczą, bogactwem siedlisk oraz wyjątkowymi walorami krajobrazowymi – podkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

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Bogdaniec. Las, skały i rzadkie rośliny w gminie Janów

Rezerwat przyrody Bogdaniec, położony w gminie Janów na terenach Nadleśnictwa Złoty Potok, zajmuje 126,13 hektara. Obejmuje on swoim zasięgiem między innymi wzgórza Bogdaniec i Koziarską Górę, charakteryzujące się nagromadzeniem wapiennych ostańców, schronisk i wychodni skalnych.

Jest to w głównej mierze kompleks cennych terenów leśnych. Można tu spotkać żyzne buczyny, a także ciepłolubne buczyny storczykowe, podczas gdy na wapiennych formacjach skalnych rośnie specyficzna roślinność naskalna.

Do rzadkich roślin rosnących w tym rezerwacie należą m.in. buławnik wielkokwiatowy, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy oraz przytulia wonna. Teren ten jest włączony do obszaru Natura 2000 Ostoja Złotopotocka.

Wokół rezerwatu Bogdaniec utworzono również ponad 159-hektarową strefę ochronną (otulinę), której zadaniem jest minimalizowanie negatywnych wpływów otoczenia na sam rezerwat.

Psi Nos. Jurajskie wzgórza pod ochroną w gminach Mstów i Olsztyn

Psi Nos to drugi z nowo utworzonych rezerwatów, zajmujący 93,07 hektara. Leży on w granicach gmin Mstów i Olsztyn, na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Złoty Potok.

Ochroną objęto tu naturalny, zróżnicowany gatunkowo las, w skład którego wchodzą grądy, buczyny oraz kwaśne dąbrowy. Dopełnieniem krajobrazu są wapienne ostańce pokryte roślinnością charakterystyczną dla takich siedlisk.

Rezerwat ten stanowi dom dla wielu rzadkich i cennych roślin. Wśród nich wymienia się lilię złotogłów, miodownik melisowaty, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko oraz kłokoczkę południową.

Wzgórza Psi Nos, Dębowa Góra i Wzgórza Srockie, najeżone wapiennymi skałami, są najbardziej rozpoznawalnym elementem tego terenu. Podobnie jak w przypadku Bogdańca, dla rezerwatu Psi Nos wyznaczono otulinę o powierzchni 185,80 hektara, obejmującą pobliskie lasy i tereny otwarte.

70 rezerwatów przyrody w województwie śląskim

Z chwilą powołania rezerwatów Bogdaniec i Psi Nos, liczba chronionych obiektów tego typu w województwie śląskim wzrosła do 70.

Koncepcje utworzenia tych dwóch rezerwatów zostały wcześniej zgłoszone przez Klub Przyrodników do ogólnopolskiej bazy propozycji w ramach projektu „Rezerwaty przyrody – czas na come back”.

– Ochrona rezerwatowa daje tym lasom perspektywę niezmiennego trwania przez kolejne dekady. Cenne jurajskie buczyny tak charakterystyczne dla tego rejonu będą mogły rozwijać się zgodnie z naturalnymi procesami, zachowując ciągłość siedlisk oraz warunki życia związanych z nimi rzadkich gatunków – wskazuje Przemysław Skrzypiec, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody.

To jednak nie koniec działań proekologicznych w regionie. Katowicka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi już prace nad powołaniem kolejnych obszarów chronionych. W planach są rezerwaty Głębokie Doły oraz Zastudnie.