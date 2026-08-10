Alert IMGW dla całego Śląska. Upał od 11:00 do 20:00

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie przed upałem dla całego województwa śląskiego. Komunikat obejmuje wszystkie powiaty i będzie obowiązywać 10 sierpnia 2026 roku od 11:00 do 20:00. Według alertu temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 33°C.

Upał na Śląsku 10 sierpnia. Kto powinien uważać najbardziej

Przy temperaturze od 30°C do 33°C szczególnie ostrożni powinni być seniorzy, dzieci, osoby przewlekle chore oraz ci, którzy pracują lub długo przebywają na zewnątrz. W godzinach obowiązywania alertu warto ograniczyć pobyt na słońcu i sprawdzić, czy bliscy mają wodę oraz chłodne miejsce do odpoczynku.

Zaplanuj wyjścia i obowiązki. Jeśli nie musisz, ogranicz pobyt na słońcu w godzinach obowiązywania alertu. Sprawy na zewnątrz najlepiej załatwić rano albo wieczorem, a intensywny wysiłek przełożyć na chłodniejszą porę dnia.

Jeśli nie musisz, ogranicz pobyt na słońcu w godzinach obowiązywania alertu. Sprawy na zewnątrz najlepiej załatwić rano albo wieczorem, a intensywny wysiłek przełożyć na chłodniejszą porę dnia. Pij regularnie. W upał łatwo przeoczyć pierwsze oznaki odwodnienia. Warto mieć przy sobie wodę i pić małymi porcjami przez cały dzień, zamiast czekać na silne pragnienie. Ciężkie posiłki i alkohol mogą dodatkowo obciążać organizm.

W upał łatwo przeoczyć pierwsze oznaki odwodnienia. Warto mieć przy sobie wodę i pić małymi porcjami przez cały dzień, zamiast czekać na silne pragnienie. Ciężkie posiłki i alkohol mogą dodatkowo obciążać organizm. Chroń mieszkanie przed nagrzaniem. W dzień dobrze zasłonić okna od nasłonecznionej strony i ograniczyć używanie urządzeń, które podnoszą temperaturę w pomieszczeniach. Wietrzenie najlepiej zostawić na chłodniejszą część dnia.

W dzień dobrze zasłonić okna od nasłonecznionej strony i ograniczyć używanie urządzeń, które podnoszą temperaturę w pomieszczeniach. Wietrzenie najlepiej zostawić na chłodniejszą część dnia. Zadbaj o osoby bardziej wrażliwe. Warto skontaktować się z seniorem, sąsiadem lub bliską osobą, która źle znosi wysokie temperatury. Sprawdź, czy ma wodę, chłodne miejsce do odpoczynku i czy nie planuje długiego pobytu na słońcu. Nie zostawiaj też dzieci ani zwierząt w zaparkowanym aucie, nawet na krótko.

Warto skontaktować się z seniorem, sąsiadem lub bliską osobą, która źle znosi wysokie temperatury. Sprawdź, czy ma wodę, chłodne miejsce do odpoczynku i czy nie planuje długiego pobytu na słońcu. Nie zostawiaj też dzieci ani zwierząt w zaparkowanym aucie, nawet na krótko. Ubierz się lekko i osłoń głowę. Jasna, przewiewna odzież, nakrycie głowy i cień pomagają ograniczyć przegrzanie. Jeśli musisz wyjść, zabierz wodę i rób przerwy w chłodniejszym miejscu.

Jasna, przewiewna odzież, nakrycie głowy i cień pomagają ograniczyć przegrzanie. Jeśli musisz wyjść, zabierz wodę i rób przerwy w chłodniejszym miejscu. Reaguj na niepokojące objawy. Zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenia orientacji czy problemy z oddychaniem to sygnały, których nie należy lekceważyć. W takiej sytuacji trzeba przerwać wysiłek, przejść do chłodnego miejsca i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc pod numer 112.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI