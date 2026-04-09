Groźne wstrząsy w kopalni ROW Rydułtowy. Są ranni

Nocą 9 kwietnia w kopalni zespolonej ROW Rydułtowy doszło do dwóch wstrząsów górotworu. Zdarzenie miało miejsce w rejonie ściany 13 w pokładzie 703/1. Oba wstrząsy odnotowano około godziny 2.30 w nocy.

Pierwszy z nich miał energię szacowaną na około 9 × 10⁶ J, natomiast drugi – 2,9 × 10⁵ J. W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o natychmiastowym wycofaniu pracowników z rejonu objętego wstrząsami. Łącznie z zagrożonego obszaru wyprowadzono 24 osoby.

Jak poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, w wyniku zdarzenia ucierpiało dwóch górników. Poszkodowani doznali obrażeń, jednak – według wstępnych informacji – nie są one poważne.

Na miejscu prowadzone są dalsze działania służb kopalnianych, które sprawdzają stan wyrobisk oraz analizują skutki wstrząsów. Trwa także ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Więcej informacji na temat nocnego zdarzenia w kopalni ma zostać przekazanych w najbliższym czasie.

5

Czym jest PGG?

Kopalnia zespolona ROW Rydułtowy należy do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) – największej firmy zajmującej się wydobyciem węgla kamiennego w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Spółka prowadzi działalność w siedmiu kopalniach, w tym trzech wieloruchowych, a także w kilku zakładach specjalistycznych. Łącznie zatrudnia około 35 tysięcy pracowników.

W ubiegłym roku wydobycie węgla w PGG wyniosło blisko 16 milionów ton. Z tej liczby około 14,9 mln ton stanowił węgiel energetyczny. Jeszcze pięć lat wcześniej spółka wydobywała ponad 20 mln ton węgla rocznie, jednak produkcja w ostatnich latach stopniowo spada.

Obecnie Polska Grupa Górnicza odpowiada za około 48 procent krajowej produkcji węgla energetycznego. Spółka dostarcza także około 37 procent węgla wykorzystywanego przez energetykę zawodową, około 50 procent dla ciepłowni i przemysłu oraz około 35 procent węgla opałowego trafiającego do odbiorców indywidualnych.

Jednocześnie spółka zapowiada zmiany w strukturze zatrudnienia. W tym roku planowane jest jego ograniczenie nawet o około 5 tysięcy pracowników.