Tragiczny wypadek pod Zawierciem. Nie żyje kierowca Audi

Do dramatycznego wypadku doszło w sobotni wieczór na drodze wojewódzkiej nr 796 w Turzy (gmina Łazy, powiat zawierciański). W zderzeniu dwóch aut osobowych śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców. Na miejscu interweniują liczne służby ratunkowe.

Śląska policja potwierdzili tragiczne informacje. Jak przekazano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na ten moment dokładne okoliczności zdarzenia są na razie ustalane.

- Utrudnienia w miejscowości Turza na ul. 1 Maja (pow. zawierciański) po wypadku ze skutkiem śmiertelnym, gdzie z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zderzyły się dwa samochody osobowe - Mercedes i Audi. W wyniku tego zdarzenia kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu

- przekazała w komunikacie policja ze Śląska.

Droga wojewódzka nr 796 całkowicie zablokowana

W efekcie tragicznego wypadku całkowicie zamknięto przejazd drogą. Utrudnienia dotyczą zarówno pasa w kierunku Zawiercia, jak i tego prowadzącego do Dąbrowy Górniczej. Technicy i policjanci kontynuują pracę na miejscu wypadku, aby wyjaśnić przebieg wydarzeń i odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tragedii.

Policjanci wydali również apel do podróżujących, prosząc o omijanie zablokowanego odcinka. Zalecane jest korzystanie z dróg zastępczych oraz zachowanie wzmożonej czujności w pobliżu miejsca pracy służb ratunkowych.