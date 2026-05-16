Nie żyje kierowca Audi. Tragiczny wypadek w powiecie zawierciańskim

Wojciech Kulig
2026-05-16 21:10

Do śmiertelnego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę, 16 maja, na drodze wojewódzkiej nr 796 w miejscowości Turza w powiecie zawierciańskim. W zderzeniu dwóch samochodów zginął jeden z kierujących. Służby zablokowały trasę w obu kierunkach.

Śmiertelny wypadek w Turzy pod Zawierciem. DW 796 zablokowana

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek pod Zawierciem. Nie żyje kierowca Audi

Do dramatycznego wypadku doszło w sobotni wieczór na drodze wojewódzkiej nr 796 w Turzy (gmina Łazy, powiat zawierciański). W zderzeniu dwóch aut osobowych śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców. Na miejscu interweniują liczne służby ratunkowe. 

Śląska policja potwierdzili tragiczne informacje. Jak przekazano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na ten moment dokładne okoliczności zdarzenia są na razie ustalane. 

- Utrudnienia w miejscowości Turza na ul. 1 Maja (pow. zawierciański) po wypadku ze skutkiem śmiertelnym, gdzie z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zderzyły się dwa samochody osobowe - Mercedes i Audi. W wyniku tego zdarzenia kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu

- przekazała w komunikacie policja ze Śląska.

Droga wojewódzka nr 796 całkowicie zablokowana

W efekcie tragicznego wypadku całkowicie zamknięto przejazd drogą. Utrudnienia dotyczą zarówno pasa w kierunku Zawiercia, jak i tego prowadzącego do Dąbrowy Górniczej. Technicy i policjanci kontynuują pracę na miejscu wypadku, aby wyjaśnić przebieg wydarzeń i odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tragedii.

Policjanci wydali również apel do podróżujących, prosząc o omijanie zablokowanego odcinka. Zalecane jest korzystanie z dróg zastępczych oraz zachowanie wzmożonej czujności w pobliżu miejsca pracy służb ratunkowych.

