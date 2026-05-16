Tragedia podczas kąpieli w Bielsku-Białej. Kobiety nie udało się uratować

Dramat przy ulicy Sobieskiego. 36-latka zmarła w łazience

Jak informuje TVP3 Katowice, do tragedii doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej. 36-letnia mieszkanka miasta straciła przytomność podczas kąpieli. Pomimo szybkiej reakcji ratowników medycznych kobiety nie udało się uratować.

Według ustaleń lokalnych mediów zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w piątek, 15 maja. Na miejsce skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Wstępne informacje wskazują, że kobieta zasłabła w łazience podczas kąpieli.

Służby w Bielsku-Białej wskazują na zatrucie tlenkiem węgla

Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci 36-latki mogło dojść w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci oraz prokurator, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tragedii.

Służby po raz kolejny apelują do mieszkańców o instalowanie czujników tlenku węgla. Takie urządzenia mogą odpowiednio wcześnie ostrzec przed niebezpieczeństwem i uratować życie domowników.

Niewidzialne niebezpieczeństwo w domach. Jak uniknąć zatrucia czadem?

Czad, czyli tlenek węgla, jest wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ jest niewidoczny oraz pozbawiony zapachu i smaku. Właśnie dlatego wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia aż do chwili utraty przytomności. Gaz ten najczęściej pojawia się w wyniku niepełnego spalania paliw w wadliwych piecach, kominkach lub podgrzewaczach wody.

Eksperci przypominają, że ryzyko zatrucia można ograniczyć poprzez regularne kontrole instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Ważne jest również, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych oraz wyposażyć mieszkanie w czujnik czadu, który może w porę ostrzec przed zagrożeniem.

