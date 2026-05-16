Część Polski znajdzie się pod wodą? IMGW alarmuje i wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia

Gdzie obowiązują alerty IMGW przed burzami?

Alerty pogodowe wydane przez IMGW obejmują województwa:

śląskie,

małopolskie,

podkarpackie,

lubelskie.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w sobotę, 16 maja, w godzinach od 14 do 21.

„- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” - poinformował IMGW.

Rośnie ryzyko podtopień. Wody w rzekach mogą gwałtownie wzrosnąć

Dla terenów objętych ostrzeżeniami przed burzami wydano również hydrologiczne alerty pierwszego stopnia. Eksperci ostrzegają, że intensywne opady mogą spowodować szybkie podniesienie poziomu wody w rzekach i potokach. Ostrzeżenia mają obowiązywać przynajmniej do godziny 21 w sobotę.

Jak wynika z prognoz opublikowanych przez IMGW na platformie X, południowo-wschodnia Polska znajdzie się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, który stworzy dogodne warunki do powstawania silnych burz.

Jakich zjawisk spodziewać się w pozostałych częściach kraju?

Meteorolodzy przewidują, że miejscami podczas burz może pojawić się grad o średnicy dochodzącej do 1–2 centymetrów. Najbardziej zagrożone gwałtownymi zjawiskami pozostają regiony południowo-wschodniej części kraju.

IMGW zaznacza jednak, że także na zachodzie Polski mogą lokalnie wystąpić burze. Od Pomorza, przez Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk możliwe są rozproszone komórki burzowe z przelotnym deszczem oraz słabą aktywnością elektryczną. Synoptycy prognozują tam opady do 15 mm oraz porywy wiatru osiągające do 60 km/h.

Specjaliści przypominają, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które mogą powodować szkody materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi.

