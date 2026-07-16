W grudniu 2025 roku młoda pacjentka z Katowic doznała poważnych obrażeń głowy w wyniku wypadku drogowego. Jak poinformował podczas konferencji prasowej neurochirurg dr Paweł Jarski, początkowo przeszła pilną operację z powodu krwiaka wewnątrzczaszkowego oraz wieloodłamowego złamania podstawy i sklepienia czaszki. Niedługo później, dziewczynka przeszła udar niedokrwienny mózgu, który był wynikiem krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Nowoczesne techniki w leczeniu udarów u dzieci

W pierwszym etapie leczenia lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zastosowali leczenie wewnątrznaczyniowe z użyciem stentu, co początkowo poprawiło stan neurologiczny pacjentki. Jednak rutynowe badania kontrolne wykonane około pół roku później wykazały ponowne krytyczne zwężenie w obrębie stentu. Choć organizm pacjentki wytworzył krążenie oboczne, szczegółowa diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna wykazała niewystarczające ukrwienie zagrożonego obszaru mózgu. Lekarze zdecydowali o wykonaniu bezpośredniej rewaskularyzacji.

Jak wyjaśnił kierownik Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej prof. Marek Mandera, dotychczas u dzieci bezpośrednie zespolenia naczyniowe wykonywano bardzo rzadko z uwagi na duże trudności techniczne wynikające z niewielkich rozmiarów naczyń. Standardem były metody rewaskularyzacji pośredniej polegające na ułożeniu na powierzchni mózgu fragmentu mięśnia lub opony twardej, aby pobudzić rozwój nowych naczyń.

Sukces operacji dzięki precyzyjnej technologii

Zabieg przeprowadził zespół kierowany przez dr. Dariusza Szarka, neurochirurga z Wrocławia, specjalizującego się w chirurgii naczyń mózgowych i supermikrochirurgii. Dr Szarek wyjaśnił, że zastosowano technikę bypassu, gdzie tętnica skroniowa została połączona z naczyniami mózgu. Zespolenie wykonano przy użyciu nici o grubości ludzkiego włosa, co wymagało niezwykłej precyzji.

Prof. Ilona Kopyta, neurolog dziecięcy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i ekspert International Pediatric Stroke Organization, podkreśliła, że udar mózgu u dzieci różni się od tego u dorosłych. W przypadku dzieci konieczne jest indywidualne podejście, a standardowe wytyczne często nie mają zastosowania.

Obecnie 15-letnia Maja czuje się dobrze i przygotowuje się do nauki w szkole ponadpodstawowej. Po operacji wróciła do zdrowia, a jej ojciec poinformował, że dziewczynka ukończyła ósmą klasę w trybie indywidualnym i została przyjęta do wybranej szkoły średniej.

Lekarze podkreślili, że każdy przypadek udaru u dziecka wymaga indywidualnej analizy, a decyzje o leczeniu operacyjnym są podejmowane po dokładnej ocenie wielu czynników.

Źródło PAP.