Terroryzowali obsługę i blokowali drzwi

Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, pracujący pod nadzorem miejscowej prokuratury, zajmują się sprawą poważnego rozboju. Do zdarzenia z udziałem zamaskowanych sprawców doszło w jednej z placówek handlowych na terenie miasta. Postępowanie dotyczy kradzieży połączonej z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 11 lutego. Do wnętrza sklepu wbiegło dwóch mężczyzn, którzy mieli zasłonięte twarze. Role napastników były ściśle podzielone. Jeden z nich sterroryzował pracownicę nożem, żądając natychmiastowego przekazania gotówki z kasy. W tym samym czasie drugi z agresorów stanął w progu, blokując drzwi wejściowe, by odciąć drogę ewentualnym klientom. Przestępcy działali błyskawicznie – zabrali 2 tysiące złotych i rzucili się do ucieczki.

Błyskawiczne zatrzymanie podejrzanych

Reakcja służb była natychmiastowa. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o napadzie, w mieście ruszyły szeroko zakrojone działania operacyjne. Kluczowa okazała się czujność patrolu z IV Komisariatu, pełniącego służbę w dzielnicy Godula.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwóch przechodniów, którzy idealnie pasowali do posiadanego rysopisu sprawców. Mężczyźni zostali zatrzymani, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie śledczym.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku recydywisty może ona zostać zwiększona o połowę.