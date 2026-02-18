Koniec ucieczki na Dolnym Śląsku

Akcja zakończyła się sukcesem 11 lutego 2026 roku w miejscowości Jędrzychowice. To właśnie tam funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach namierzyli 58-letniego mieszkańca Chorzowa. Mężczyzna od 24 listopada 2025 roku figurował w policyjnych bazach jako osoba poszukiwana listem gończym. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał nakaz jego aresztowania w związku z prawomocnym wyrokiem za przestępstwo seksualne popełnione wobec osoby małoletniej.

Śląscy „łowcy głów” przejęli sprawę od chorzowskiej komendy w styczniu 2026 roku. Kryminalni natychmiast rozpoczęli intensywną pracę operacyjną, aby ustalić, gdzie ukrywa się skazany. Z ustaleń śledczych wynikało, że 58-latek uciekł z Polski i przebywał głównie na terenie Niemiec, licząc na uniknięcie odsiadki. Przełom nastąpił po analizie nowych informacji, które wskazywały, że w lutym poszukiwany może pojawić się ponownie w rejonie przygranicznym.

Zatrzymanie przy dystrybutorze

Funkcjonariusze przystąpili do realizacji zaplanowanej akcji w środę, 11 lutego. Do zatrzymania doszło na parkingu przy jednej ze stacji paliw. Widok policjantów był dla 58-latka całkowitym zaskoczeniem. Mężczyzna nie stawiał oporu ani nie próbował uciekać. Po ujęciu został przewieziony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności procesowe.

Mieszkaniec Chorzowa został już przetransportowany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata, odbywając zasądzoną karę pozbawienia wolności. To kolejne skuteczne działanie katowickiego zespołu poszukiwawczego. Funkcjonariusze z tej grupy specjalizują się w tropieniu sprawców najpoważniejszych przestępstw, którzy często prowadzą życie w ukryciu poza granicami kraju.