Mężczyzna wpadł do szybu pokopalnianego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek na terenach dawnej kopalni „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. Podczas prowadzonych tam prac odwadniających jeden z pracowników firmy zewnętrznej wpadł do szybu kopalnianego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godz. 9:41. Do zdarzenia doszło przy ul. Kalinowej, na obszarze należącym niegdyś do kopalni, gdzie obecnie prowadzone są prace zabezpieczające i techniczne związane z utrzymaniem terenów pogórniczych. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych mężczyzna wpadł do otworu szybowego.

Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, dlatego na miejsce zadysponowano kilka służb. Interweniowali strażacy, policjanci, zespół ratownictwa medycznego oraz ratownicy górniczy. Straż pożarna zabezpieczała teren akcji – działania prowadziły dwa zastępy, w sumie ośmiu ratowników. Ratownicy górniczy zajęli się dotarciem do poszkodowanego i jego bezpiecznym wydobyciem na powierzchnię.

Nieszczęśliwy wypadek zakończył się szczęśliwie

Akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Mężczyzna został wyciągnięty z szybu bez widocznych obrażeń. Na miejscu przebadali go medycy, jednak nie było konieczności transportu do szpitala. Jak podkreślają służby, całe zdarzenie mogło zakończyć się znacznie poważniej.

Policja potwierdza, że obecnie wyjaśniane są szczegółowe okoliczności wypadku. Funkcjonariusze ustalają m.in., w jaki sposób doszło do wpadnięcia do szybu i czy teren był właściwie zabezpieczony. Służby są na razie oszczędne w komentarzach.

Tereny po dawnej kopalni „Śląsk” od lat wymagają stałego nadzoru i prac zabezpieczających. Prowadzone tam roboty techniczne, w tym odwadnianie, wiążą się z podwyższonym ryzykiem, dlatego obowiązują szczególne środki ostrożności. Tym razem skończyło się na strachu, jednak zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczne mogą być prace w rejonach pogórniczych.