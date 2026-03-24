Juwenalia Śląskie 2026 – kiedy i gdzie?

Tegoroczna edycja jednego z największych wydarzeń muzycznych na Śląsku odbędzie się w dniach 18–23 maja 2026. Główne koncerty zaplanowano na 21–23 maja, natomiast wcześniej – 19 maja – ulicami miasta przejdzie tradycyjny studencki korowód.

Centrum wydarzeń będzie jak co roku Katowicki Park Leśny (Muchowiec), który na kilka dni zmieni się w ogromną przestrzeń koncertową i imprezową.

Line-up Juwenaliów Śląskich 2026

Organizatorzy już ogłosili pierwszych artystów, a skład zapowiada się jako mieszanka największych nazwisk i świeżych brzmień.

Czwartek – 21 maja:

Jan-Rapowanie

Tommy Cash

hubert.

oraz kolejni artyści (TBA)

Piątek – 22 maja:

Lordofon

Kuban

Bracia Figo Fagot

Grubson

Lotta

oraz kolejne ogłoszenia

Sobota – 23 maja:

Guzior

Fukaj

oraz artyści, którzy zostaną ogłoszeni wkrótce

Łącznie na scenach pojawi się ponad 25 wykonawców, a lista będzie jeszcze rozszerzana. Organizatorzy zapowiadają kolejne niespodzianki. Juwenalia Śląskie to coś więcej niż koncerty. To wielowymiarowy festiwal, który oferuje różne przestrzenie i klimaty:

Main Stage – największe koncerty i gwiazdy

Garden Party Stage – mocne brzmienia: trap, urban i elektronika

Dziupla – imprezowa podróż przez muzykę różnych dekad

Magiczny Las – strefa relaksu i chilloutu

Do tego dochodzą strefy gastronomiczne, konkursy, gry i liczne atrakcje, które tworzą niepowtarzalny klimat wydarzenia.

Juwenalia Śląskie – tradycja i skala

Juwenalia Śląskie to impreza z wieloletnią historią sięgającą lat 90. Z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność – w wydarzeniu bierze udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Choć to święto studentów, uczestniczą w nim także wszyscy miłośnicy muzyki i festiwalowej atmosfery. To wydarzenie, które pozwala oderwać się od codzienności i spędzić czas w gronie znajomych – przy dobrej muzyce i swobodnej, letniej energii.

Na tegoroczne wydarzenie dostępne są zarówno bilety jednodniowe, jak i 3-dniowe karnety, które pozwalają przeżyć całe wydarzenie od początku do końca. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego warto wcześniej zapewnić sobie wejściówkę.

Ceny karnetu jednodniowego zaczynają się od 79 złotych, natomiast za karnet 3-dniowy zapłacić należy co najmniej 149 zł. Bilety są dostępne tutaj.