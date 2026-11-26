Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gliwicach

Pomiary pokazują, że jakość powietrza w naszym mieście została dziś określona jako dobra. Mimo niskiej temperatury, dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. Oznacza to, że nie występuje dziś zjawisko, w którym cieplejsze powietrze w wyższych partiach atmosfery działa jak niewidzialna pokrywka, blokując spory brud nisko nad ziemią i nie pozwalając mu ulecieć w górę.

To doskonały moment na spacer z dziećmi, poranny trening w parku czy dokładne wywietrzenie mieszkania. Warunki w całym mieście są w pełni bezpieczne dla każdego, w tym dla osób starszych oraz dzieci. Warto wykorzystać ten sprzyjający dzień na aktywność poza domem.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby prawidłowo ocenić stan atmosfery, warto znać oficjalne normy bezpieczeństwa. Dopuszczalna norma dobowa dla pyłu PM10 (większych cząsteczek brudu) wynosi 50 µg/m³. Z kolei w przypadku drobin PM2.5 (bardzo drobnego pyłu trafiającego wprost do płuc) polski Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił normę roczną na poziomie 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca surowszy limit dobowy wynoszący 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z oficjalnego punktu pomiarowego na terenie miasta:

Stacja Gliwice, ul. Mewy (odczyt z godziny 07:22) – indeks jakości dla pyłu PM10 określono jako Dobry, a wskaźnik dla pyłu PM2.5 ma również wartość Dobry. Wyniki te potwierdzają, że ilość drobnych cząsteczek w atmosferze jest niewielka i mieści się w bezpiecznych granicach wyznaczonych przez normy.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z wymieszania wilgotnego powietrza z dymem z kominów i spalinami samochodowymi. Drobne drobiny brudu unoszące się w takim powietrzu łatwo wnikają do układu oddechowego, powodując podrażnienia gardła i kaszel. Choć dzisiejszy dzień jest bardzo bezpieczny, w okresie zimowym sytuacja może się szybko zmieniać. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższą przejażdżkę rowerową.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie