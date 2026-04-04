Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to centralny moment chrześcijańskiego kalendarza, z którym wiąże się szereg głęboko zakorzenionych w Polsce zwyczajów. Rodzime obchody charakteryzują się wyjątkowym kolorytem i różnorodnością pielęgnowanych rytuałów:

Święconka – w przeddzień Wielkanocy wierni zanoszą do świątyń koszyczki z wiktuałami, które trafiają na świąteczny stół w niedzielny poranek.

Barwne jaja – zdobienie kraszanek i pisanek to wielowiekowy obyczaj symbolizujący nadejście wiosny oraz odrodzenie.

Lany poniedziałek – popularny śmigus-dyngus gwarantuje radosną zabawę z wykorzystaniem wody, stanowiąc świetną odskocznię od biesiadowania.

Wspólne posiłki – gromadzenie się wokół stołu sprzyja składaniu życzeń, tradycyjnemu dzieleniu się jajkiem oraz próbowaniu świątecznych specjałów.

Co gości na wielkanocnych stołach? Kaloryczne pułapki

Wiosenne świętowanie to czas prawdziwej kulinarnej obfitości. Gospodarze serwują szeroki wachlarz smakołyków, łącząc akcenty mięsne z bogatą ofertą deserów. Wśród żelaznych punktów menu wymienia się przede wszystkim:

• Faszerowane jajka oraz różnego rodzaju sałatki, bez których trudno wyobrazić sobie początek dnia.

• Tradycyjny żurek, białą kiełbasę oraz pieczone mięsa, zaspokajające apetyt zwolenników konkretnych potraw.

• Słodkie wypieki w postaci bab, mazurków i serników, stanowiące ogromną pokusę dla miłośników cukiernictwa.

Przeciętna porcja sernika o masie 100 gramów dostarcza do organizmu od 300 do 350 kilokalorii. Zniwelowanie takiego wydatku energetycznego wymaga od nas minimum godziny lub nawet półtorej godziny marszu w umiarkowanym tempie. Opuszczenie stołu po sytym śniadaniu i wyruszenie na przechadzkę okazuje się więc najrozsądniejszym rozwiązaniem na zachowanie dobrej formy.

Park Śląski w Chorzowie to idealny kierunek na wielkanocny spacer

Prawdziwym hitem na poświąteczną wędrówkę z najbliższymi jest Park Śląski zlokalizowany w Chorzowie. Gigantyczny kompleks, nazywany zielonymi płucami śląskiej aglomeracji, gwarantuje upragnioną ciszę, a jednocześnie mnóstwo rozrywek dla osób w każdym wieku. Co przyciąga tam spacerowiczów?

• Świetna lokalizacja – dojazd z takich miast jak Siemianowice Śląskie, Katowice czy sam Chorzów nie sprawia żadnych problemów.

• Bliskość natury – rozbudowana sieć ścieżek, malownicze zbiorniki wodne i platformy widokowe gwarantują urozmaiconą trasę.

• Bogata infrastruktura – na terenie kompleksu działają Śląski Ogród Zoologiczny, słynna Palmiarnia oraz Legendia, co urozmaica rodzinną wycieczkę.

• Skuteczne odchudzanie – 60 minut żwawego marszu alejkami pozwala spalić około 300 kcal, redukując tym samym kaloryczny ciężar zjedzonego deseru.

Przechadzka na świeżym powietrzu przynosi nie tylko wymierne korzyści dla sylwetki. To doskonały moment na obserwację budzącej się przyrody, wsłuchanie się w ptasie trele i zrzucenie uczucia ciężkości po wielogodzinnym siedzeniu za stołem.

Pozostałe inspirujące lokalizacje na świąteczny relaks w ruchu znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.