Najlepsze restauracje włoskie na Śląsku. TOP 10 według opinii gości i ocen Google

Najlepsza restauracja włoska na Śląsku - LISTA
Kiedy szukamy idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy luźne spotkanie z przyjaciółmi, często pierwszym wyborem staje się kuchnia włoska. Jej różnorodność, świeże składniki i niepowtarzalne smaki sprawiają, że restauracje serwujące dania z Półwyspu Apenińskiego cieszą się niesłabnącą popularnością. W dynamicznym krajobrazie kulinarnym Śląska, wielu mieszkańców i turystów staje przed dylematem poszukiwania najlepszej restauracji włoskiej w województwie śląskim. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie lokali, które zdobyły uznanie gości i wysokie oceny w Google.
- Trattoria Luigi e Antonio
- Adres: Wojska Polskiego 56, 40-669 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza smaczna, byłam już kilka razy . Ostra pizza pyszna , pizza serowa trochę mało aromatyczna . Za pierwszym razem ciut się zawiedliśmy ponieważ roladki były bardzo suche i czuć było że nie były z tego samego dnia , lecz byliśmy równo z otwarciem więc daliśmy szansę i na pizzę napewno jeszcze wpadniemy"
- La Cucina
- Adres: Gawronów 6/1, 40-527 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Popularne miejsce, dużo ludzi i dużo hałasu. Jedzenie również bardzo dobre, mimo że drogie. Obsługa szybka, na poziomie lecz często wołana jest poprzez [imię] SERWIS!!!! co czasem przeszkadza w rozmowach. Przechodząc do jedzenia, było bardzo dobre, sezonowy makaron z kurkami i kurczakiem ciągnie się serem i jest bardzo kremowy. Jalapeño w nim nie widać lecz czuć lekką ostrość, żadnego składniku nie brakuje ilościowo. Polędwiczki to miękka krucha wołowiną dobrze przyprawiona z dużą ilością puree i szpinaku. Makaron z buratta tak dobry że aż brakło słów na opis osoby spożywającej. Pana Cotta z wanilią z Madagaskaru wyśmienita, podana obficie z różnymi rodzajami owoców świeżych i liofilizofanych, mimo że najtańszy z deserów, nie wygląda na takiego. Napoje nie najtańsze i raczej nie najgorsze prócz lemoniady domowej, raczej smakowała jak cos sztucznego z cukrem. Ogólnie restauracja na plus lecz strasznie głośno i nie najtaniej, chociaż biorąc pod uwagę Katowice to nie jest tak źle."
- Ciao Italia
- Adres: Warszawska 43, 40-010 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja włoska w TOP włoskich na Śląsku. Wyobraźcie sobie, że trafiliśmy nawet na mały koncert i muzykę graną na żywo! Niespodzianka ekstra! Wnętrze ciepłe, zachęcające, trochę loftowe, ale jednak bardziej przytulne. Doceniam włoskie knajpy, gdzie zjemy nie tylko dobrą pizzę, ale w zasadzie wszystko, od makaronów do sałatek. Niestety większość włoskich lokali w Kato może pochwalić się dobrą pizzą (a i to nie zawsze) i tyle. Pizza Carbonara wyśmienita (jak wszystko inne) robiona na cienkim, ale nie dziurawym cieście. Nie ocieka tłuszczem, nie smakuje tylko śmietaną i serem. Klasa. Sałatka Cezar z kurczakiem z gigantycznym kawałkiem piersi z kurczaka, soczystym i pełnym smaku. Dobrze przyprawiony. Kompozycja idealna, podbija kubki smakowe. Do tego ciekawy chips podany do sałatki. Jedna z najlepszych restauracji w Katowicach, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty od jakości dań, obsługi, klimatu i na cenach kończąc."
- Momento Di Felicita
- Adres: Rozwojowa 12c, 41-103 Siemianowice Śląskie
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Restauracja Momento di Felicità to miejsce z wyjątkowym klimatem, eleganckie, a jednocześnie bardzo przytulne. Idealne na spokojną kolację i celebrowanie wspólnych chwil. Przystawki: Krewetki z gorgonzolą - delikatne, świetnie zbalansowane w smaku. Mule - świeże, aromatyczne i perfekcyjnie doprawione. Tatar - klasyczny, bardzo dobrze przygotowany. Dania główne: Stek argentyński - soczysty i idealnie wysmażony. Policzki wieprzowe - miękkie, rozpływające się w ustach. Pappardelle z polędwiczką - świetne połączenie makaronu i delikatnego mięsa. Desery: Prażone jabłuszko - można zamawiać w ciemno. Mniam. Tiramisu - lekkie i kremowe. Dziękujemy Pani Monice za profesjonalną i serdeczną opiekę, obsługa na najwyższym poziomie. Zdecydowanie polecamy to miejsce za smak, atmosferę i wyjątkowe podejście do gości. Do zobaczenia :)"
- La Squadra Ristorante
- Adres: Feliksa Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "byliśmy tu z okazji rocznicy, i uwazam ze byl to strzal w dziesiatke. od wejscia, zaskoczyla nas pozytywnie bardzo mila Pani kelnerka ktora zaprowadzila nas do stolika i podala karty, po zlozeniu zamowienia moglismy sie przejsc i poogladac salon a w miedzyczasie Pani kelnerka zajela sie obsluga naszego stolika. zamowilismy carbonare i lasagne - oba te dania byly przepyszne, idealnie doprawione. na deser - beza i suflet, i tutaj kolejny raz pozytywne zaskoczenie. tak jak mowilam, przyszlismy tu z okazji rocznicy (powiedzielismy to przy wcześniejszej rezerwacji stolika telefonicznie) i do deserow otrzymalismy swieczki i przemila Pani kelnerka zlozyla nam zyczenia i zapalila swieczki. lokal jest swietny, dojazd nie jest wymagajacy, duzy parking, muzyka i wystroj na najwyzszym poziomie. mysle ze to nie ostatnia nasza wizyta tutaj, polecam!"
- La Tavola Włoska Restauracja
- Adres: Bażantów 6/3, 40-668 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce dla rodzin! Byliśmy już trzy razy w sobotę i prawie zawsze sala była pełna — to chyba najlepszy dowód, że warto tu zajrzeć. Wnętrze jest dość proste, bez zbędnych udziwnień, ale ma swój klimat. Obsługa bardzo miła i uprzejma — kelnerzy zawsze z uśmiechem, a menu i zamówienia pojawiają się błyskawicznie. Jedzenie naprawdę na wysokim poziomie Pyszna pizza, genialna pasta — wszystko świeże, składniki dobrej jakości i ciekawe połączenia smaków. Plus podają czekadelko Jedyny mały minus to pizza z prosciutto crudo — szynka była jakby trochę gorszej jakości albo niezbyt świeża. Mimo to – zdecydowanie wrócimy!"
- Viareggio pizza napoletana
- Adres: Braci Mniejszych 2, 40-754 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza przepyszna, za każdym razem jak chodzimy jesteśmy zadowoleni. Próbowałam już kilka wariacji i naprawdę każda jest warta uwagi, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Cannoli- rewelacja, świeżo nadziewane, naprawdę bardzo dobre, warto spróbować, ja na pewno będę do nich wracać!"
- La Vineria Ristorante
- Adres: Panewnicka 88, 40-761 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemne miejsce. Chociaż mieszkałam obok tak wiele lat, dopiero w ostatnim czasie pierwszy raz odwiedziłam tą restauracje. W środku bardzo klimatycznie, czysto, miła obsługa. Ciekawy wybór dań w menu, są też pizze. Bezpośrednio przy restauracji nie ma parkingu, ale nie jest to żaden problem, bo zaparkować można na pobliskim placu kościelnym należący do Bazyliki Ojców Franciszkanów. Z pewnością z chęcią wrócę. Polecam!"
- Basiliana Italian Bistro - Pizzeria Katowice
- Adres: Mariacka 24, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Obsługa prze miła, dba o gościa już od momentu stania w kolejce! Serio, zanim człowiek zdąży się znudzić, oni już ogarniają stolik w ekspresowym tempie. Przy takim obłożeniu podanie napojów w kilka chwil to wręcz magia. Pizza bardzo smaczna. Atmosfera w tym lokalu sprawia że chce się wracać. Polecam"
- Ludzie Mówią Różne Rzeczy
- Adres: Kościuszki 52, 41-503 Chorzów
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Kameralna restauracja w boho, artystycznym klimacie – surowe ściany, hamaki, książki. Bardzo przytulnie, ale mało miejsca i ciasno przy stolikach. Pizza neapolitańska: cienki środek, puszyste brzegi, mają chyba z 10 rodzajów. Dobra kawa i polecam też krem z pomidorów. Łazienka w windzie też robi wrażenie ."