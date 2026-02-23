Najlepsze restauracje włoskie na Śląsku. TOP 10 według opinii gości i ocen Google

2026-02-23 11:44

Szukasz idealnej włoskiej restauracji na Śląsku, która zachwyci smakiem i atmosferą? Wybór może być trudny, dlatego prześwietliliśmy setki opinii gości. Odkryj nasz ranking TOP 10 najlepszych miejsc, aby szybko znaleźć swoje nowe ulubione na pizzę, pastę czy romantyczną kolację.

Najlepsze restauracje włoskie w Katowicach. TOP 10 według opinii gości i ocen Google

Najlepsza restauracja włoska na Śląsku - LISTA

Kiedy szukamy idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy luźne spotkanie z przyjaciółmi, często pierwszym wyborem staje się kuchnia włoska. Jej różnorodność, świeże składniki i niepowtarzalne smaki sprawiają, że restauracje serwujące dania z Półwyspu Apenińskiego cieszą się niesłabnącą popularnością. W dynamicznym krajobrazie kulinarnym Śląska, wielu mieszkańców i turystów staje przed dylematem poszukiwania najlepszej restauracji włoskiej w województwie śląskim. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie lokali, które zdobyły uznanie gości i wysokie oceny w Google.

  1. Trattoria Luigi e Antonio
    • Adres: Wojska Polskiego 56, 40-669 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Pizza smaczna, byłam już kilka razy . Ostra pizza pyszna , pizza serowa trochę mało aromatyczna . Za pierwszym razem ciut się zawiedliśmy ponieważ roladki były bardzo suche i czuć było że nie były z tego samego dnia , lecz byliśmy równo z otwarciem więc daliśmy szansę i na pizzę napewno jeszcze wpadniemy"
  2. La Cucina
    • Adres: Gawronów 6/1, 40-527 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Popularne miejsce, dużo ludzi i dużo hałasu. Jedzenie również bardzo dobre, mimo że drogie. Obsługa szybka, na poziomie lecz często wołana jest poprzez [imię] SERWIS!!!! co czasem przeszkadza w rozmowach. Przechodząc do jedzenia, było bardzo dobre, sezonowy makaron z kurkami i kurczakiem ciągnie się serem i jest bardzo kremowy. Jalapeño w nim nie widać lecz czuć lekką ostrość, żadnego składniku nie brakuje ilościowo. Polędwiczki to miękka krucha wołowiną dobrze przyprawiona z dużą ilością puree i szpinaku. Makaron z buratta tak dobry że aż brakło słów na opis osoby spożywającej. Pana Cotta z wanilią z Madagaskaru wyśmienita, podana obficie z różnymi rodzajami owoców świeżych i liofilizofanych, mimo że najtańszy z deserów, nie wygląda na takiego. Napoje nie najtańsze i raczej nie najgorsze prócz lemoniady domowej, raczej smakowała jak cos sztucznego z cukrem. Ogólnie restauracja na plus lecz strasznie głośno i nie najtaniej, chociaż biorąc pod uwagę Katowice to nie jest tak źle."
  3. Ciao Italia
    • Adres: Warszawska 43, 40-010 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Restauracja włoska w TOP włoskich na Śląsku. Wyobraźcie sobie, że trafiliśmy nawet na mały koncert i muzykę graną na żywo! Niespodzianka ekstra! Wnętrze ciepłe, zachęcające, trochę loftowe, ale jednak bardziej przytulne. Doceniam włoskie knajpy, gdzie zjemy nie tylko dobrą pizzę, ale w zasadzie wszystko, od makaronów do sałatek. Niestety większość włoskich lokali w Kato może pochwalić się dobrą pizzą (a i to nie zawsze) i tyle. Pizza Carbonara wyśmienita (jak wszystko inne) robiona na cienkim, ale nie dziurawym cieście. Nie ocieka tłuszczem, nie smakuje tylko śmietaną i serem. Klasa. Sałatka Cezar z kurczakiem z gigantycznym kawałkiem piersi z kurczaka, soczystym i pełnym smaku. Dobrze przyprawiony. Kompozycja idealna, podbija kubki smakowe. Do tego ciekawy chips podany do sałatki. Jedna z najlepszych restauracji w Katowicach, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty od jakości dań, obsługi, klimatu i na cenach kończąc."
  4. Momento Di Felicita
    • Adres: Rozwojowa 12c, 41-103 Siemianowice Śląskie
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Restauracja Momento di Felicità to miejsce z wyjątkowym klimatem, eleganckie, a jednocześnie bardzo przytulne. Idealne na spokojną kolację i celebrowanie wspólnych chwil. Przystawki: Krewetki z gorgonzolą - delikatne, świetnie zbalansowane w smaku. Mule - świeże, aromatyczne i perfekcyjnie doprawione. Tatar - klasyczny, bardzo dobrze przygotowany. Dania główne: Stek argentyński - soczysty i idealnie wysmażony. Policzki wieprzowe - miękkie, rozpływające się w ustach. Pappardelle z polędwiczką - świetne połączenie makaronu i delikatnego mięsa. Desery: Prażone jabłuszko - można zamawiać w ciemno. Mniam. Tiramisu - lekkie i kremowe. Dziękujemy Pani Monice za profesjonalną i serdeczną opiekę, obsługa na najwyższym poziomie. Zdecydowanie polecamy to miejsce za smak, atmosferę i wyjątkowe podejście do gości. Do zobaczenia :)"
  5. La Squadra Ristorante
    • Adres: Feliksa Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "byliśmy tu z okazji rocznicy, i uwazam ze byl to strzal w dziesiatke. od wejscia, zaskoczyla nas pozytywnie bardzo mila Pani kelnerka ktora zaprowadzila nas do stolika i podala karty, po zlozeniu zamowienia moglismy sie przejsc i poogladac salon a w miedzyczasie Pani kelnerka zajela sie obsluga naszego stolika. zamowilismy carbonare i lasagne - oba te dania byly przepyszne, idealnie doprawione. na deser - beza i suflet, i tutaj kolejny raz pozytywne zaskoczenie. tak jak mowilam, przyszlismy tu z okazji rocznicy (powiedzielismy to przy wcześniejszej rezerwacji stolika telefonicznie) i do deserow otrzymalismy swieczki i przemila Pani kelnerka zlozyla nam zyczenia i zapalila swieczki. lokal jest swietny, dojazd nie jest wymagajacy, duzy parking, muzyka i wystroj na najwyzszym poziomie. mysle ze to nie ostatnia nasza wizyta tutaj, polecam!"
  6. La Tavola Włoska Restauracja
    • Adres: Bażantów 6/3, 40-668 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Świetne miejsce dla rodzin! Byliśmy już trzy razy w sobotę i prawie zawsze sala była pełna — to chyba najlepszy dowód, że warto tu zajrzeć. Wnętrze jest dość proste, bez zbędnych udziwnień, ale ma swój klimat. Obsługa bardzo miła i uprzejma — kelnerzy zawsze z uśmiechem, a menu i zamówienia pojawiają się błyskawicznie. Jedzenie naprawdę na wysokim poziomie Pyszna pizza, genialna pasta — wszystko świeże, składniki dobrej jakości i ciekawe połączenia smaków. Plus podają czekadelko Jedyny mały minus to pizza z prosciutto crudo — szynka była jakby trochę gorszej jakości albo niezbyt świeża. Mimo to – zdecydowanie wrócimy!"
  7. Viareggio pizza napoletana
    • Adres: Braci Mniejszych 2, 40-754 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Pizza przepyszna, za każdym razem jak chodzimy jesteśmy zadowoleni. Próbowałam już kilka wariacji i naprawdę każda jest warta uwagi, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Cannoli- rewelacja, świeżo nadziewane, naprawdę bardzo dobre, warto spróbować, ja na pewno będę do nich wracać!"
  8. La Vineria Ristorante
    • Adres: Panewnicka 88, 40-761 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemne miejsce. Chociaż mieszkałam obok tak wiele lat, dopiero w ostatnim czasie pierwszy raz odwiedziłam tą restauracje. W środku bardzo klimatycznie, czysto, miła obsługa. Ciekawy wybór dań w menu, są też pizze. Bezpośrednio przy restauracji nie ma parkingu, ale nie jest to żaden problem, bo zaparkować można na pobliskim placu kościelnym należący do Bazyliki Ojców Franciszkanów. Z pewnością z chęcią wrócę. Polecam!"
  9. Basiliana Italian Bistro - Pizzeria Katowice
    • Adres: Mariacka 24, 40-014 Katowice
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Rewelacja! Obsługa prze miła, dba o gościa już od momentu stania w kolejce! Serio, zanim człowiek zdąży się znudzić, oni już ogarniają stolik w ekspresowym tempie. Przy takim obłożeniu podanie napojów w kilka chwil to wręcz magia. Pizza bardzo smaczna. Atmosfera w tym lokalu sprawia że chce się wracać. Polecam"
  10. Ludzie Mówią Różne Rzeczy
    • Adres: Kościuszki 52, 41-503 Chorzów
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Kameralna restauracja w boho, artystycznym klimacie – surowe ściany, hamaki, książki. Bardzo przytulnie, ale mało miejsca i ciasno przy stolikach. Pizza neapolitańska: cienki środek, puszyste brzegi, mają chyba z 10 rodzajów. Dobra kawa i polecam też krem z pomidorów. Łazienka w windzie też robi wrażenie ."