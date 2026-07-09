Jak śląscy maturzyści poradzili sobie z egzaminami w 2026 roku?

Środowy poranek, 8 lipca przyniósł długo wyczekiwane wieści o rezultatach tegorocznych matur, kończąc tym samym okres napięcia dla tysięcy młodych ludzi. Na Śląsku z egzaminami dojrzałości zmierzyło się, po raz pierwszy lub w ramach poprawki, przeszło 44 tysiące uczniów. Wśród nich było blisko 37 tysięcy świeżo upieczonych absolwentów różnego rodzaju placówek średnich: od tradycyjnych liceów, przez technika, aż po szkoły artystyczne i branżowe. Egzaminacyjne zmagania miały miejsce w aż 551 punktach edukacyjnych w całym województwie.

Według opublikowanych statystyk, w całym województwie śląskim pozytywnym wynikiem z tegorocznego egzaminu może się cieszyć nieco ponad 81 proc. absolwentów. Prym wiodą tu tradycyjnie licea ogólnokształcące, gdzie świadectwo dojrzałości uzyskało ponad 86 proc. przystępujących do egzaminu. W przypadku techników odsetek ten był nieco niższy i uplasował się na poziomie nieco ponad 73 proc.

Warto zauważyć, że maturalnego progu nie zdołało przekroczyć niemal 19 proc. zdających, co przekłada się na przeszło 8 tysięcy młodych osób. Część z nich będzie jednak miała szansę na poprawienie swojego wyniku w terminie poprawkowym, walcząc ponownie o uzyskanie wymaganej punktacji.

Liderzy na mapie woj. śląskiego. Szkoły ze stuprocentową zdawalnością

Szczególne powody do radości mają te placówki, które mogą szczycić się stuprocentową zdawalnością. W całym województwie śląskim aż 27 szkół, obejmujących zarówno licea, jak i technika, może poszczycić się faktem, że ani jeden uczeń nie opuścił murów bez świadectwa maturalnego. Każdy absolwent z tych elitarnych placówek zdał maturę na wymaganym poziomie.

Takie imponujące osiągnięcia to nie przypadek, lecz wynik ciężkiej pracy zarówno kadry pedagogicznej, jak i samych uczniów, którzy systematycznie przygotowywali się do tego ważnego momentu. To właśnie takie zestawienia przyciągają uwagę rodziców i absolwentów szkół podstawowych, stanowiąc kluczowy argument podczas wyboru dalszej drogi edukacyjnej w szkołach średnich.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi zestawieniami placówek, których uczniowie pokazali najwyższą klasę na tegorocznych egzaminach, warto odwiedzić specjalnie przygotowaną galerię: