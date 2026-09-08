Pociągiem na wycieczkę. 15 kierunków, które warto mieć na liście

Podróż pociągiem może być świetnym sposobem na jednodniowy wypad. Nie trzeba prowadzić samochodu, stać w korkach ani po przyjeździe tracić czasu na szukanie miejsca parkingowego. Koleje Śląskie pozwalają dotrzeć zarówno do popularnych miejscowości turystycznych, jak i mniej oczywistych zakątków regionu.

Na liście znalazły się kierunki dla miłośników gór, historii, architektury i industrialnych atrakcji. Są tu zarówno miejsca, do których z Katowic dojedziemy w około 20–30 minut, jak i nieco dalsze propozycje na całodniową wyprawę. Jednym z najciekawszych wyborów jest Wisła, gdzie można połączyć spacer po centrum z wycieczką w góry.

Wisła. Góry, skocznia i szlak w zasięgu pociągu

W Wiśle plan wycieczki można dopasować do własnego tempa. Ze stacji Wisła Uzdrowisko szybko dotrzemy na deptak i do centrum, a lokalnym autobusem możemy pojechać pod skocznię im. Adama Małysza w Malince. Jeśli wolimy góry, Wisła Głębce będzie dobrym punktem startowym na Stożek. Pociąg daje tu sporą przewagę – nie trzeba martwić się korkami ani szukać parkingu, a wycieczkę można zakończyć na innej stacji niż ta, na której zaczęliśmy.

Ze stacji Wisła Uzdrowisko do centrum jest zaledwie kilka minut. Po drodze czekają plac Bogumiła Hoffa, deptak, Dom Zdrojowy i Aleja Gwiazd Sportu. Później warto ruszyć w stronę Malinki i skoczni im. Adama Małysza. Obiekt został otwarty w 2008 roku, a pierwszy skok na nowej konstrukcji oddał właśnie jego patron. Dziś odbywają się tu zawody najwyższej rangi.

Miłośnicy gór mogą ze stacji Wisła Głębce ruszyć na Stożek Wielki (978 m n.p.m.). Szlak w jedną stronę ma około 6,7 km, dlatego najlepiej potraktować go jako główny punkt całodziennej wycieczki. Na miejscu czeka także zabytkowe schronisko PTT, jedno z najstarszych zachowanych na Śląsku Cieszyńskim.

Barania Góra to z kolei propozycja na osobną, całodniową wyprawę. Pętla przez doliny Czarnej i Białej Wisełki liczy około 16 km i zajmuje około 8 godzin. Jeśli wybieramy krótszy wariant, możemy zostać w centrum, pospacerować nad Wisłą i spróbować lokalnego wędzonego pstrąga.

Na koniec warto pamiętać, że nie zawsze trzeba wracać z tej samej stacji. Po zejściu ze Stożka wygodniejszy może być powrót z Wisły Głębiec, natomiast po spacerze po centrum – z Wisły Uzdrowisko.

15 pomysłów na wycieczkę Kolejami Śląskimi

Każdy z tych kierunków ma zupełnie inny charakter. Jedne zachęcają do górskich wędrówek i podziwiania widoków, inne pozwalają odkrywać zamki, zabytkowe centra miast czy industrialne atrakcje. Są też miejsca idealne na spokojny spacer, rodzinny wypad albo aktywny dzień na świeżym powietrzu.

Co ważne, wiele z nich znajduje się stosunkowo blisko Katowic, dlatego nie trzeba planować całego weekendu, by wyrwać się z miasta. Wystarczy wybrać kierunek, sprawdzić połączenie i ruszyć w drogę.

Oto 15 propozycji, które warto mieć na swojej liście: