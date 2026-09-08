Pożar mieszkania w Zabrzu. Strażacy znaleźli nieprzytomną kobietę

Tuż przed godziną 17 we wtorek, 8 września 2026 roku zabrzańskie służby zostały postawione na nogi. Strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru mieszkania przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Zabrzu. Informacja była poważna, dlatego na miejsce natychmiast skierowano lokalne zastępy straży pożarnej.

Po dotarciu pod wskazany adres strażacy potwierdzili, że doszło do pożaru lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego. Sytuacja wymagała szybkiej i zdecydowanej reakcji. Ratownicy przystąpili zarówno do gaszenia ognia, jak i sprawdzania mieszkania pod kątem osób, które mogły znajdować się w środku.

Oto zdjęcia z tego groźnego pożaru. W mieszkaniu znaleziono nieprzytomną kobietę:

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W środku znaleziono nieprzytomną lokatorkę

W trakcie prowadzonej akcji strażacy dokonali dramatycznego odkrycia. W płonącym mieszkaniu znajdowała się nieprzytomna kobieta. Lokatorka została ewakuowana z budynku dzięki służbom, a następnie przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który znajdował się na miejscu.

Poszkodowana ze względu na poparzenia ciała została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Siemianowicach Śląskich - przekazała zabrzańska straż pożarna.

Na miejscu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie stan zdrowia kobiety nie jest znany.

Dla strażaków priorytetem było nie tylko opanowanie pożaru, ale przede wszystkim dotarcie do osoby znajdującej się w zagrożonym lokalu i udzielenie jej niezbędnej pomocy.

Strażacy opanowali sytuację

Błyskawiczne działania gaśnicze pozwoliły opanować sytuację pożarową. Na ten moment wiadomo, że pożar został opanowany w kilkadziesiąt minut, a służby prowadziły działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Na chwilę obecną sytuacja pożarowa została opanowana - przekazała po godzinie 17.00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Dokładne przyczyny pojawienia się ognia oraz informacje o stanie zdrowia poszkodowanej kobiety nie są na tę chwilę znane.