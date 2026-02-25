Śląskie zagłębie luksusu. To nie tylko węgiel i stal

Województwo śląskie od lat kojarzone było z przemysłem ciężkim, ale najnowsze zestawienie najbogatszych Polaków pokazuje zupełnie nowe oblicze regionu. To tutaj swoje imperia zbudowali królowie farmacji, logistyki i nowoczesnych technologii. Co najciekawsze – najwięksi gracze wcale nie uciekają do stolicy, lecz to właśnie stąd zarządzają swoimi globalnymi markami.

Fenomen Cieszyna – Miasto Miliarderów?

Jeśli szukać stolicy polskiego biznesu, oczy wielu skierują się na… Cieszyn. To stąd wywodzą się Zbigniew i Mateusz Juroszkowie. Ich imperium, oparte na gigancie bukmacherskim STS oraz deweloperskiej potędze ATAL, pozwoliło im zająć jedno z najwyższych miejsc w rankingu. Ale to nie koniec – z Cieszynem związany jest przecież także Jerzy Starak, król polskiej farmacji (Polpharma), który regularnie okupuje podium najbogatszych ludzi w kraju.

Młode pokolenie przejmuje stery: Tomasz Domogała

W Katowicach rezyduje jeden z najmłodszych miliarderów, Tomasz Domogała. Przejmując rodzinny biznes (TDJ), udowodnił, że śląski etos pracy w połączeniu z nowoczesnym zarządzaniem to przepis na sukces wart miliardy. Jego inwestycje w przemysł, nieruchomości i edukację zmieniają krajobraz regionu na naszych oczach.

Najbogatsi ludzi w Polsce związani z województwem śląskim

Kto jeszcze rządzi na Śląsku? Oto złota lista:

Ranking najbogatszych związanych z regionem uzupełniają nazwiska, które zna każdy, kto interesuje się polską gospodarką:

Rafał Brzoska – pochodzący z Zawady Książęcej twórca InPostu, który zrewolucjonizował zakupy online w całej Europie.

– pochodzący z Zawady Książęcej twórca InPostu, który zrewolucjonizował zakupy online w całej Europie. Arkadiusz Muś – twórca Press Glass z Konopisk, którego szyby zdobią najbardziej spektakularne wieżowce na świecie.

– twórca Press Glass z Konopisk, którego szyby zdobią najbardziej spektakularne wieżowce na świecie. Rodzina Mokrysz – z Ustronia, która dzięki marce Mokate sprawiła, że o śląskiej kawie i herbacie usłyszał cały świat.

– z Ustronia, która dzięki marce Mokate sprawiła, że o śląskiej kawie i herbacie usłyszał cały świat. Paweł Mańkowski – związany z branżą medyczną i nieruchomościami.

Dlaczego Śląsk wygrywa?

Eksperci podkreślają, że sukces przedsiębiorców z województwa śląskiego wynika z unikalnej kombinacji: wielopokoleniowej tradycji pracy, świetnej lokalizacji logistycznej oraz odwagi w inwestowaniu w nowe technologie. To tutaj najszybciej w Polsce zachodzi transformacja od "brudnego przemysłu" do "czystych miliardów".

