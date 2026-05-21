Mural z wilkiem w Częstochowie. 35-lecie Straży Granicznej

Co przedstawia mural w Częstochowie?

Na ścianie kamienicy przy ulicy Staszica w Częstochowie pojawił się nowy mural, którego projektantką jest Iwona Szoka, znana malarka i projektantka. Jest ona także założycielką Fundacji Opus Unicus, która promuje sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej, w codziennym życiu.

Jakie symbole znajdują się na muralu?

Inicjatorem powstania muralu był komendant Placówki Straży Granicznej w Częstochowie, pułkownik Przemysław Starczewski. „Z długich dyskusji wyłonił się projekt z konturem Polski, w który wpisany jest wilk, do tego dochodzi kilka innych symboli: m.in. słup graniczny i ruiny zamku w Olsztynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” – powiedział pułkownik Starczewski. Wilk symbolizuje współdziałanie i lojalność, które są kluczowe dla pracy Straży Granicznej.

Dlaczego wilk jest symbolem Straży Granicznej?

Wilk, jako symbol, zyskał popularność dzięki serialowi na platformie HBO, który przedstawia pracę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ruiny zamku w Olsztynie, które również znalazły się na muralu, są lokalnym akcentem, a jednocześnie nawiązują do systemu obronnego z czasów króla Kazimierza Wielkiego.

Jak Straż Graniczna świętuje swoje 35-lecie?

Straż Graniczna obchodzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. Formacja została powołana do życia 16 maja 1991 roku. W Częstochowie, na Jasnej Górze, 7 maja odbyło się modlitewne dziękczynienie za lata służby z udziałem komendanta głównego Straży Granicznej, generała dywizji Roberta Bagana. „W tym roku towarzyszy nam hasło: ‘Od 35 lat na straży jutra’. Celebrowanie naszej rocznicy trwa od początku roku, z każdym miesiącem towarzyszą nam różnego rodzaju wydarzenia. Za nami m.in. akcja posadzenia alei 35 drzew w Nowym Nikiszowcu w Katowicach, w centrum Częstochowy powstaje mural poświęcony 35-leciu Straży Granicznej, ale potrzebujemy też w naszej pracy wsparcia duchowego” – powiedział na Jasnej Górze rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.

Kiedy odbędzie się odsłonięcie muralu?

Odsłonięcie muralu zaplanowano na 3 czerwca. Po tym wydarzeniu dalsze obchody jubileuszowe przeniosą się do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Placówka Straży Granicznej w Częstochowie, będąca częścią Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, została utworzona w 2023 roku.

Źródło PAP.