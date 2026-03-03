Młodzi o życiu, które można podarować. Wraca Forum „Bo Nowe jest Nadzieją”

Katowice są pierwszym miastem, które po raz drugi gości Forum Młodych. Dwa lata temu w Spodku z lekarzami, koordynatorami transplantacyjnymi i osobami po przeszczepieniach spotkali się uczniowie z 47 szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. W tym roku organizatorzy liczą na równie dużą frekwencję i otwartość młodych na rozmowę o życiu, które można uratować dzięki świadomej decyzji o donacji.

– Województwo śląskie jest bliskie naszym sercom. To tutaj 15 lat temu rozpoczęła się nasza przygoda z Biegiem po Nowe Życie. Jubileusz chcemy świętować z młodzieżą – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Forum Młodych i współtwórca projektu. – Przez dwie godziny będziemy rozmawiać z lekarzami transplantologami, koordynatorami oraz osobami po przeszczepieniu. Wspólnie wysłuchamy historii walki z chorobą i opowieści o nowym życiu. Podziękujemy także wszystkim dawcom i ich rodzinom za dar życia – dodaje.

Jednym z gości wydarzenia będzie Przemysław Saleta – współtwórca i ambasador Biegu po Nowe Życie. Jego osobista historia stała się impulsem do zaangażowania w temat transplantacji. 19 lat temu sportowiec oddał nerkę swojej córce Nicole.

– Większości osób przeszczepy kojarzą się z chorobą, a powinny przede wszystkim ze zdrowiem. W Polsce wciąż wykonuje się zbyt mało przeszczepów rodzinnych. Ludzie obawiają się, że po oddaniu narządu będą żyli „na pół gwizdka”. Tymczasem zwykle bardzo szybko wracają do normalnej aktywności i mają świadomość, że podarowali komuś bliskiemu normalne życie – podkreśla Saleta.

Na scenie wystąpi także Jadwiga Noga z Bielska-Białej. Chorowała od dziecka, z czasem każdy oddech był walką. Została zakwalifikowana do przeszczepu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Po operacji usłyszała rytmiczną melodię – jak się okazało, to biło jej nowe, zdrowe serce. Dziś od lat cieszy się życiem i dzieli się swoją historią z młodymi.

– Dla mnie obecność na forum to szansa, by powiedzieć młodzieży, czym naprawdę jest transplantacja i jak wielkie ma znaczenie – mówi.

Forum Młodych – BO NOWE JEST NADZIEJĄ potrwa od godziny 11.00 do 13.00. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.

Uczestnicy odwiedzający miasto mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji Katowice City Break, która poprowadzi po najważniejszych atrakcjach stolicy województwa śląskiego.