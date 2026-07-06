Miasto Piekary Śląskie przypomina o bardzo ważnej kwestii. Opublikowano przypomnienie, które może przydać się każdemu mieszkańcowi spacerującemu po terenach zielonych. Przekaz jest prosty: nie należy zabierać młodych ptaków z ich naturalnego środowiska, jeśli nie są ranne i nie wymagają pomocy. Młody ptak znaleziony na ziemi nie musi być porzucony. To ważna wskazówka zwłaszcza dla osób, które odruchowo chcą „ratować” zwierzę, zabierając je do domu. W tym przypadku dobra intencja może jednak przynieść odwrotny skutek.

Podlot i pisklę to nie to samo

Kluczowe jest odróżnienie podlota od pisklęcia. Podlot to młody ptak, który opuścił już gniazdo, ale jeszcze nie potrafi latać. Może siedzieć na ziemi albo skakać w pobliżu. Taki widok nie oznacza automatycznie, że dzieje mu się coś złego.

Inaczej wygląda sytuacja pisklęcia. To ptak nieopierzony albo pokryty puchem czy pojedynczymi piórkami, zwykle z zamkniętymi oczami. Właśnie to rozróżnienie ma największe znaczenie przy ocenie, czy potrzebna jest pomoc człowieka.

Dlaczego nie warto reagować pochopnie

W przypadku podlota rodzice prawdopodobnie są gdzieś w pobliżu i zbierają pokarm. Problem w tym, że obecność ludzi może zniekształcać obraz sytuacji. Dorosłe ptaki często nie zbliżają się do młodego, gdy obok stoi człowiek, dlatego obserwowanie z bliska bywa mylące.

Jeśli już chcemy obserwować takiego ptaka, należy robić to z dystansu, najlepiej przy użyciu lornetki. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku zdrowego podlota jest po prostu wycofanie się i pozostawienie go w naturalnym środowisku.

To istotne, bo zabranie takiego ptaka z terenu, na którym się znajduje, może znacznie obniżyć jego szanse na przetrwanie. Komunikat opublikowany przez piekary.pl nie opisuje konkretnego zdarzenia, ale ma charakter praktycznego poradnika dla mieszkańców, którzy mogą natknąć się na młode ptaki podczas codziennych spacerów.

Kiedy interweniować

Miejscy urzędnicy wskazują jeden wyraźny przypadek, w którym człowiek może pomóc bez szkody dla zwierzęcia. Jeśli znalezione zdrowe pisklę ma w pobliżu gniazdo, można odłożyć je z powrotem na miejsce.

Jeżeli natomiast pisklę ma widoczne obrażenia, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt albo z weterynarzem.

Na szerszy przyrodniczy kontekst zwracają uwagę eksperci z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak przypomniano, według OTOP tylko 30 procent ptaków śpiewających przeżywa pierwszy rok życia. Eksperci podkreślają, że młode ptaki w naturze mierzą się z wieloma zagrożeniami, ale nie każda trudna z pozoru sytuacja wymaga ingerencji człowieka.

Dla mieszkańców najważniejsza zasada jest więc prosta: zanim ktoś podniesie młodego ptaka z ziemi, powinien najpierw spokojnie ocenić, czy to podlot, czy pisklę, i czy rzeczywiście widać oznaki urazu. W wielu przypadkach najlepszą pomocą będzie nie działanie, lecz pozostawienie ptaka tam, gdzie jest.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://piekary.pl/przypominamy-nie-zabieraj-pisklat-i-podlotow-2/

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