Atak na 15-latkę w Zabrzu. 22-latek został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 lipca, około godziny 21.30 w rejonie ul. Pszczyńskiej w Zabrzu. Z relacji policji wynika, że 15-letnia dziewczyna została zaczepiona przez nieznanego jej 22-letniego mężczyznę.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie w sobotę około godziny 21.30 z rejonu ulicy Pszczyńskiej w Zabrzu, gdzie 22-letni mężczyzna miał podejść do 15-latki, chwycić ją za szyję i przyłożyć jej do głowy przedmiot przypominający broń. Następnie powiedział, że się pomylił i uciekł – przekazał redakcji "ESKI" asp. Adam Strzodka, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Nastolatce udało się uwolnić i powiadomić służby. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce, w którym mógł przebywać podejrzany. Dotarli pod wskazany adres jeszcze tego samego wieczoru. Początkowo nikt nie otwierał drzwi, dlatego na miejsce wezwano straż pożarną, która miała pomóc w siłowym wejściu do mieszkania. Ostatecznie drzwi otworzyła kobieta znajdująca się w lokalu.

– Mężczyzna został zatrzymany w ciągu około pół godziny od zgłoszenia. Podczas interwencji był agresywny i znieważył funkcjonariuszy. Był trzeźwy. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury – poinformował asp. Adam Strzodka.

W mieszkaniu nie znaleziono przedmiotu przypominającego broń

Śledczy przeszukali lokal zajmowany przez 22-latka, jednak nie odnaleźli przedmiotu, którym – według relacji pokrzywdzonej – miał grozić nastolatce.

Policja poinformowała również, że zatrzymany w chwili interwencji był trzeźwy. Nie wiadomo jednak, czy wcześniej znajdował się pod wpływem innych substancji. Funkcjonariusze nie ujawniają także, czy mężczyzna znał wcześniej 15-latkę ani co mogło być motywem jego zachowania.

22-latek spędził noc w policyjnym areszcie. W poniedziałek, 6 lipca ma zostać doprowadzony do prokuratury. Na obecnym etapie wiadomo, że odpowie za znieważenie funkcjonariuszy, jednak niewykluczone, że po analizie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszy również kolejne zarzuty związane z atakiem na nastolatkę.

Policjanci nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym przebieg ataku oraz motywy działania podejrzanego.