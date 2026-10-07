Wielki finał 155. edycji „Jednego z dziesięciu” został wyemitowany w poniedziałek 5 października. Tym razem uwagę widzów szczególnie przykuł Sebastian Witkowski z Blachowni w powiecie częstochowskim. Mieszkaniec województwa śląskiego nie tylko wygrał finał, ale dokonał czegoś, czego wcześniej nie udało się osiągnąć żadnemu uczestnikowi programu.

Witkowski zdobył 1016 punktów, przekraczając symboliczną granicę tysiąca. To najwyższy wynik w historii „Jednego z dziesięciu”. Program jest emitowany od 1994 roku, dlatego ustanowienie takiego rekordu po ponad trzech dekadach robi szczególne wrażenie.

Rekordzista nie spodziewał się, że przeszedł do historii

Co ciekawe, sam Sebastian Witkowski nie od razu zdawał sobie sprawę z tego, jak wyjątkowy wynik osiągnął. Jak powiedział w rozmowie z TVP, o rekordzie dowiedział się właściwie mimochodem od jednej z osób pracujących przy realizacji programu.

Początkowo nie uwierzył w tę informację. Wydawało mu się, że ktoś wcześniej musiał już przekroczyć granicę 1000 punktów. Dopiero po chwili dotarło do niego, że rzeczywiście dokonał czegoś historycznego.

Jak przygotowywał się do „Jednego z dziesięciu”?

Rekordzista z Blachowni zdradził również, że jego przygotowania nie polegały wyłącznie na nauce kolejnych książek. Kluczowe okazało się także regularne oglądanie archiwalnych odcinków programu.

Witkowski zwrócił uwagę, że w „Jednym z dziesięciu” pytania często się powtarzają. Znajomość wcześniejszych odcinków mogła więc pomóc mu w sytuacjach, w których odpowiedź na pozór trudnego pytania była już wcześniej znana z programu.

Za zwycięstwo w wielkim finale Sebastian Witkowski otrzymał 40 tys. zł, a dodatkowe 10 tys. zł za zdobyte punkty. Łącznie jego nagroda wyniosła więc 50 tys. zł.

Dla Blachowni i całego regionu częstochowskiego to wyjątkowy powód do dumy. Mieszkaniec niewielkiego miasta w województwie śląskim zapisał się właśnie w historii jednego z najdłużej emitowanych polskich teleturniejów.