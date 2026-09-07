Gwarki 2026. Tarnowskie Góry świętują 500-lecie miasta

To będzie wyjątkowa edycja Gwarków. W 2026 roku Tarnowskie Góry obchodzą 500-lecie miasta, dlatego tegoroczne święto zostało wydłużone do czterech dni. Od czwartku do niedzieli, od 10 do 13 września, mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z koncertów, wydarzeń artystycznych, atrakcji dla rodzin, wystaw, spotkań i wydarzeń związanych z historią miasta.

Gwarki są organizowane od 1957 roku. Tegoroczna impreza będzie już 69. edycją. Święto jest jednym z najważniejszych symboli Tarnowskich Gór, a jego najbardziej charakterystycznym elementem pozostaje Pochód Gwarkowski – widowisko historyczne, które od lat przyciąga tłumy na ulice miasta.

Tarnowskie Góry mają zresztą szczególny powód do świętowania. Miasto, którego historyczne dziedzictwo górnicze zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w tym roku obchodzi pół tysiąca lat swojej historii. Jubileusz rozpoczął się już 30 kwietnia, dokładnie w 500. rocznicę wydania Wolności Górniczej, uznawanej za symboliczny początek miasta.

Czwartek, 10 września. Początek wielkiego święta

Gwarki rozpoczną się już w czwartek. Pierwszy dzień będzie miał szczególnie tarnogórski charakter. O godz. 18.00 zaplanowano przemarsz Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Chwilę później, o 18.20, na scenie pojawi się 300 Chórzystów. To specjalny punkt jubileuszowego programu, przygotowany z okazji 500-lecia miasta.

O godz. 19.00 wystąpi TG Big Band, a o 20.15 nastąpi uroczyste otwarcie Gwarków przez burmistrza Tarnowskich Gór. Wieczór zakończy koncert zespołu Oberschlesien z Reprezentacyjną Orkiestrą Gminy Miasteczko Śląskie. Początek tego występu zaplanowano na 20.30.

Czwartkowy wieczór będzie więc połączeniem lokalnej tradycji, muzyki i jubileuszowego charakteru tegorocznych obchodów.

Tak wyglądały Gwarki 2025:

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Piątek, 11 września. Filharmonia Śląska i „Śląsk”

W piątek program nabierze tempa. Pierwszy koncert na głównej scenie rozpocznie się o 17.00. Wystąpi Franek Lakuna, laureat Srebrnego Longplaya. O 18.00 zaplanowano koncert zespołu TESS.

Pół godziny później rozpocznie się jeden z najbardziej wyjątkowych punktów tegorocznego programu. O 18.50 Filharmonia Śląska zaprezentuje „Symfonię Wody” – utwór przygotowany specjalnie w związku z jubileuszem miasta.

Piątkowy wieczór zakończy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncert rozpocznie się o 20.30.

To nie koniec atrakcji. W piątek będzie można odwiedzić także Muzeum na Gwarki i Dworzec Kultury. Zaplanowano również oprowadzanie autorskie po wystawie „Twarzą w twarz. Firma Portretowa Iwona Golor-Baszun” oraz prezentację portretów z cyklu „5 ludzi, 5 historii”.

Tego dnia nie zabraknie również wieloletniej tradycji, czyli muzycznego przejścia przez centrum miasta Silesian Brass Quartet. Dla niewtajemniczonych - muzycy organizują spontaniczną, głośną i energetyczną „śląską fiestę” i nieoficjalny pochód, grając na instrumentach dętych "wbrew ciszy nocnej". Ich występy nie figurują w oficjalnym programie święta, mimo to co roku przyciągają setki Tarnogórzan.

Sobota, 12 września. Young Leosia i Bajm

Sobota będzie jednym z najbardziej koncertowych dni tegorocznych Gwarków. Na głównej scenie wydarzenia rozpoczną się o 16.30. Jako pierwszy wystąpi Janusz Walczuk. Godzinę później na scenę wejdą Alien x Majtis.

O 19.00 rozpocznie się koncert Young Leosi, a prawdziwą muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Bajm. Zespół pojawi się na scenie o 21.00.

Sobota będzie jednak znacznie bogatsza niż tylko koncerty. W Tarnogórskim Centrum Kultury odbędzie się o godz. 12.00 konferencja popularnonaukowa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. W programie znalazły się m.in. powrót do wydarzeń z 1976 roku, „Kruszec” Donata Kirscha, pokaz filmu „Miastu przypisani” oraz uhonorowanie osób zasłużonych dla tarnogórskiego dziedzictwa.

Od 15.00 do 18.30 działać będzie także TCK-owa Scena Piknik Rodzinny. W programie znalazły się m.in. spektakl „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”, występy zespołów TESS i Guzowianki, pokaz mody uczniów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych oraz koncert Chóru Rozrywkowego Dafne i Młodzieżowej Orkiestry Symfonix.

Niedziela, 13 września. Wielki Pochód Gwarkowski

Niedziela będzie dniem, na który wielu mieszkańców czeka najbardziej. O 11.00 ulicami miasta przejdzie Pochód Gwarkowski – najbardziej charakterystyczny element święta Tarnowskich Gór, który jest wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

W tym roku widowisko będzie miało rozszerzoną formułę. Pochód ma pokazać jeszcze szerszy przekrój historii miasta, prowadząc widzów przez kolejne epoki aż do 1957 roku. Wydarzenie połączy więc widowiskową oprawę z żywą lekcją historii Tarnowskich Gór.

Tegoroczna trasa również będzie wyjątkowa. Pochód wyruszy z głównej bramy 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego przy ul. Opolskiej, a następnie przejdzie ulicami Opolską, Jana III Sobieskiego, przez Rondo Ranoszka i ul. Józefa Piłsudskiego aż do Placu Wolności.

Po południu znów zrobi się muzycznie. O 16.45 wystąpi Kamiliańska Orkiestra Dęta, o 17.45 – Marcin Wyrostek Ethno Coloriage, o 19.00 Oskar Cyms, a wielki finał tegorocznych Gwarków zapewni Dżem. Koncert rozpocznie się o 20.30.

Także w niedzielę będzie działać TCK-owa Scena Piknik Rodzinny. Od godz.15.00 zaplanowano występy, animacje, warsztaty plastyczne i konkursy dla dzieci, a później m.in. Wesoły Cyrk Pana Pedrro i Festiwal Kolorów.

Pochód Gwarkowski 2025:

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Gwarki to nie tylko koncerty

Podczas czterech dni wydarzeń w mieście pojawią się także wystawy, kiermasz rękodzieła, strefy gastronomiczne oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Działać będą Muzeum na Gwarki i Dworzec Kultury, a w programie znalazły się również warsztaty rodzinne, konferencja popularnonaukowa, turniej brydżowy i inne wydarzenia przygotowane z myślą o mieszkańcach oraz turystach.

Jubileuszowe Gwarki będą więc czymś więcej niż miejskim festynem. W roku 500-lecia Tarnowskich Gór tradycja spotka się tu ze współczesną muzyką, a historia miasta stanie się częścią wielkiego ulicznego widowiska.

Gwarki 2026 odbędą się od 10 do 13 września. Wstęp na główne wydarzenia jest bezpłatny.