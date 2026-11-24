We wtorek (24 listopada) synoptycy z IMGW zaktualizowali alerty pierwszego stopnia dotyczące silnych opadów śniegu w południowych i południowo-wschodnich regionach oraz oblodzenia na północy, południu i północnym zachodzie kraju. Ostrzeżenia przed gołoledzią na trasach przestaną obowiązywać dopiero w środowy poranek (możliwe aktualizacje). Szczególną czujność za kierownicą muszą zachować zmotoryzowani poruszający się po drogach sześciu województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

opolskiego

śląskiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

Wymagająca aura utrzyma się w Polsce w nocy z 24 na 25 listopada.

„Miejscami opady śniegu, na północy również deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu przejściowo deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 stopni na południu do 1°C miejscami na północy i 2 stopni Celsjusza nad samym morzem; na obszarach podgórskich spadek temperatury do -8°C, na Podhalu do -10 stopni” - wyliczają eksperci IMGW w synoptycznej prognozie na wspominaną wyżej noc.

W południowo-wschodniej części kraju powieje umiarkowany, a chwilami porywisty wiatr. W wyższych partiach Karpat podmuchy osiągną prędkość do 60 km/h, co w górach wywoła zamiecie oraz zawieje śnieżne. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz bieżące sprawdzanie regionalnych raportów pogodowych.

⚠️ OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU ❄️ Na południu Polski obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, wydane przez IMGW-PIB. 🌨️ Ostrzeżenie obejmuje obszary przy południowej granicy kraju. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. 🕘 Ostrzeżenie obowiązuje do dziś, 24 listopada, do godz. 21:00. ❄️ Opady śniegu mogą pogarszać warunki na drogach i chodnikach. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas podróży w rejonach objętych ostrzeżeniem. 🌐Więcej na: https://t.co/c3JUXVOvrU #IMGW #IMGWPIB #OstrzeżeniaMeteorologiczne #Śnieg #Zima— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 24, 2026

Prognoza pogody IMGW na środę, 25 listopada. Gdzie spadnie śnieg?

Środek tygodnia przyniesie mieszkańcom Polski następną falę typowo zimowej aury. Chłodna i śnieżna pora roku daje o sobie znać coraz mocniej, co widać w prognozie synoptycznej IMGW na 25 listopada.

„Miejscami na północy i wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu także deszczu” - informują synoptycy w komunikacie na oficjalnej stronie Instytutu.

Przewidywane maksymalne wskazania termometrów w największych polskich miastach i ich rejonach prezentują się następująco:

Suwałki, Białystok, Kielce, Katowice - 0-1 stopień

Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Opole, Zielona Góra, Szczecin - 2 stopnie

Koszalin - 3 stopnie

Gdańsk - 4 stopnie

Końcówka listopada może przynieść utrzymujący się przez całą dobę mróz, co będzie odczuwalne przede wszystkim w południowych województwach. Czy ten scenariusz się potwierdzi? Codziennie będziemy analizować doniesienia meteorologów.

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