Ogromny pożar dyskontu Biedronka na Śląsku. Z ogniem walczyło ponad 80 strażaków

W środowy wieczór (7 października) w Jastrzębiu-Zdroju doszło do pożaru sklepu sieci Biedronka przy ulicy Niepodległości .

. Ogień rozprzestrzenił się na cały dach, jednak dzięki sprawnej ewakuacji nikt z przebywających wewnątrz klientów i pracowników nie ucierpiał.

W działaniach ratunkowych uczestniczyło 27 zastępów strażackich.

Sprawna ewakuacja Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Klienci i obsługa opuścili sklep

Informacja o pożarze dotarła do dyspozytorów w środę (7 października) tuż po godzinie 20:00. Zgłoszenie dotyczyło sklepu przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Sytuacja od początku wyglądała na poważną. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali budynek z płonącym dachem.

Ewakuacja osób przebywających wewnątrz dyskontu przebiegła bardzo sprawnie. Klienci oraz personel sklepu bezpiecznie opuścili budynek przed przyjazdem pierwszych wozów strażackich. Przedstawiciele lokalnych służb ratunkowych poinformowali, że „Wszyscy pracownicy oraz klienci bezpiecznie opuścili obiekt przed przybyciem służb – nikt nie został poszkodowany”. Obyło się bez rannych, choć profilaktycznie wezwano ratowników medycznych. Ostatecznie ich pomoc nie była potrzebna.

Ponad 80 strażaków gasiło pożar dachu jastrzębskiej Biedronki

Walka z pożarem trwała wiele godzin. Po godzinie 1 w nocy służby poinformowały o opanowaniu ognia i przejściu do fazy dogaszania. Skalę zdarzenia obrazują liczby: w akcji brało udział 27 wozów ratowniczo-gaśniczych i 83 funkcjonariuszy straży pożarnej. Przestrzeń wokół zniszczonego dyskontu została wygrodzona, by uniemożliwić dostęp osobom trzecim.

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