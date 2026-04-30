Dwa miasta, jeden festiwal majówki

Tegoroczna edycja wydarzenia stawia na połączenie dwóch zupełnie różnych klimatów. Górski Szczyrk i mazurskie Mikołajki mają stworzyć jedną, spójną majówkową przestrzeń pełną atrakcji i wspólnej energii. Organizatorzy przygotowali strefy grillowe, aktywności sportowe, konkursy z nagrodami oraz plenerowe seanse filmowe. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i grup znajomych, którzy chcą spędzić czas aktywnie i bez pośpiechu.

Najważniejszym momentem wydarzenia będzie 2 maja, kiedy cała majówka połączy się w ogólnopolskiej transmisji na żywo z Radiem ESKA. Wtedy atmosfera sięgnie zenitu, a uczestnicy w obu lokalizacjach będą częścią jednej wspólnej zabawy.

Smaki, muzyka i rozrywka na świeżym powietrzu

Majówka nie mogłaby się odbyć bez kulinarnej strefy, która w tym roku została przygotowana we współpracy z wieloma znanymi markami. Na uczestników czekają różnorodne propozycje grillowe, roślinne alternatywy, klasyczne dodatki i nowoczesne inspiracje kulinarne, które mają podkreślić festiwalowy charakter wydarzenia.

Za wyjątkową atmosferą stoją partnerzy, którzy od lat towarzyszą Polakom podczas wspólnego świętowania:

Madej Wróbel

Napoleon

JAC Polska

Suempol

Bielmar

Dobra Kaloria

Bona

Ravi

Galicja

Oprócz jedzenia organizatorzy stawiają także na rozrywkę – koncerty, strefy spotkań z gwiazdami oraz liczne aktywności dla uczestników w każdym wieku. Całość tworzy wielowymiarowy festiwal, który łączy muzykę, relaks i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Majówka, która łączy ludzi

„Majówka z Radiem ESKA" ma być czymś więcej niż tylko wydarzeniem – to wspólne doświadczenie, które łączy ludzi w różnych częściach Polski. Niezależnie od tego, czy ktoś wybierze górski klimat Szczyrk, czy mazurski spokój Mikołajki, jedno jest pewne – początek maja zamieni się w czas pełen muzyki, spotkań i dobrej energii.