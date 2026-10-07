Magda Gessler zrobiła tu rewolucję, ale lokal szybko upadł. Teraz będzie tu coś zupełnie innego

W miejscu Bistro w Towarzystwie powstaje nowa restauracja

Przechodnie spacerujący ulicą Zwycięstwa w Gliwicach mogą zauważyć, że w lokalu, który jeszcze niedawno wzbudzał ogromne emocje za sprawą telewizyjnej metamorfozy, ponownie trwają prace.

Z wnętrza usuwane są elementy poprzedniego wystroju, a pracownicy przygotowują lokal do kolejnego otwarcia. Jak informuje portal „Twoje Gliwice”, w tym miejscu ma powstać restauracja azjatycka.

To oznacza kolejną dużą zmianę dla lokalu, który w ostatnich miesiącach przeszedł prawdziwą rewolucję. Na razie właściciele nie zdradzili szczegółów dotyczących nowej restauracji. Nie wiadomo również, jak będzie się nazywała i kiedy pierwsi goście będą mogli usiąść przy jej stolikach.

Najpierw „Pierwsza Polka”, później Magda Gessler i „Bistro w Towarzystwie”

Historia tego miejsca w ostatnim czasie była wyjątkowo burzliwa. Przed pojawieniem się ekipy telewizyjnej lokal funkcjonował jako „Pierwsza Polka” i przez lata miał swoich stałych klientów.

Mieszkańcy Gliwic szczególnie zapamiętali jego charakterystyczny wystrój, który nawiązywał m.in. do stylu art déco, lat 20. i 30. XX wieku. Wnętrze miało zdecydowany charakter i wyróżniało się na tle innych lokali w centrum miasta.

Wiosną wszystko się zmieniło. Przy ulicy Zwycięstwa pojawiła się ekipa programu „Kuchenne Rewolucje”, a zainteresowanie lokalem gwałtownie wzrosło.

Magda Gessler całkowicie odmieniła lokal

Ekipa telewizyjna rozpoczęła pracę w restauracji 14 kwietnia. Kilka dni później, 22 kwietnia, odbyło się otwarcie lokalu po metamorfozie. „Pierwsza Polka” została zastąpiona przez „Bistro w Towarzystwie”.

Magda Gessler zmieniła nie tylko nazwę restauracji. Odświeżono wnętrze, przygotowano nową koncepcję lokalu i zmieniono menu. Charakterystyczne wcześniejsze elementy wystroju zastąpiły jasne, pastelowe barwy, motywy kwiatowe i różowe łabędzie.

Telewizyjna metamorfoza wzbudziła wśród mieszkańców mieszane reakcje. Część klientów pozytywnie oceniała odświeżenie lokalu, ale pojawiło się również sporo głosów krytycznych. Niektórzy dawni bywalcy twierdzili, że wraz ze zmianą wystroju zniknął charakter, który wcześniej wyróżniał „Pierwszą Polkę”.

Los nowej restauracji okazał się jednak jeszcze bardziej zaskakujący. „Bistro w Towarzystwie” działało zaledwie przez kilkanaście dni.

Już 8 maja na drzwiach lokalu pojawiła się informacja o przerwie technicznej. Wkrótce w internecie pojawiło się natomiast ogłoszenie dotyczące odstąpienia restauracji.

Właściciel wyceniał odstąpienie lokalu na 100 tys. zł. Do tego dochodziły miesięczne koszty wynajmu wynoszące około 10 tys. zł oraz opłaty za media. Ostatecznie lokal przestał działać.

"Bistro w Towarzystwie" na zdjęciach:

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Teraz w Gliwicach ma powstać restauracja azjatycka

Teraz historia lokalu przy ulicy Zwycięstwa zaczyna się więc od nowa. Z przestrzeni znikają elementy kojarzone z „Bistro w Towarzystwie”, a trwające prace wskazują na przygotowania do uruchomienia kolejnego lokalu gastronomicznego.

Według informacji portalu „Twoje Gliwice” będzie to restauracja azjatycka. Nie wiadomo jeszcze, czy nowy lokal zachowa cokolwiek z poprzednich konceptów, czy właściciele zdecydują się na całkowicie nowy wystrój i menu.

Jedno jest pewne: miejsce, które wiosną było jednym z najgłośniejszych punktów gastronomicznych w Gliwicach za sprawą wizyty Magdy Gessler, po raz kolejny zmieni swoje oblicze. Czy azjatycka restauracja okaże się receptą na sukces? Tego mieszkańcy Gliwic dowiedzą się prawdopodobnie już wkrótce.