Kuchenne Rewolucje w Tychach. Magda Gessler odmieniła Tichauer

W postindustrialnych przestrzeniach w Tychach zaszły potężne zmiany. Słynna restauratorka wzięła pod swoje skrzydła dawny lokal Tichauer, który po telewizyjnej metamorfozie funkcjonuje jako Kuper i Kufel. Efektami prac gwiazda TVN pochwaliła się w sieci, zaznaczając, że to właśnie ona odpowiada za całkowicie nowy wygląd jadalni.

O udanej współpracy i wizualnej transformacji opowiedziała swoim fanom w internecie.

– Wiosenny sezon Kuchennych Rewolucji TVN w pełni!!!! Tym razem stworzyłam piękne wnętrze w Tychach! – napisała Gessler w mediach społecznościowych” Podkreśliła przy tym zasługi swoich współpracowników, Ani Knittel oraz Jacka Kosika, którzy wspierali ją w procesie projektowym.

Zamiast loftu Kuper i Kufel. Staropolski klimat w Tychach

Restauracja znajduje się w surowym gmachu tuż przy torowisku, naprzeciwko stacji kolejowej Tychy. Do niedawna goście spożywali posiłki w artystycznym, loftowym otoczeniu, gdzie na ścianach wisiały obrazy przeznaczone na sprzedaż. Gastronomiczny biznes miał niezwykle burzliwą przeszłość, borykając się z częstymi zmianami zarządców i długimi okresami zawieszenia działalności.

Wiosną 2026 roku stery przejęła nowa właścicielka, co niemal natychmiast zaowocowało wizytą telewizyjnej ekipy. Chłodny, pofabryczny klimat całkowicie ustąpił miejsca przytulności. Gospodarze obiecują teraz swoim gościom prawdziwą przestrzeń z duszą i charakterem, która w każdym detalu oddaje hołd staropolskim biesiadom.

Nowe menu Magdy Gessler w restauracji Kuper i Kufel

Rewolucja dotknęła również karty dań, która ewoluowała wraz z nowym szyldem. Wcześniej kucharze serwowali fuzję smaków iberyjskich i portugalskich, w tym rybną zupę Caldeirada oraz krewetki, a mięsożercy mogli zamówić perliczkę, królika czy tradycyjny tort Eugenii, bazujący na historycznej recepturze przodków właściciela Browaru Obywatelskiego.

Obecnie ekspertka kulinarna postawiła na silny regionalizm. Klienci skosztują teraz klasycznej śląskiej wodzionki, szałotu, tradycyjnej rolady oraz słodkiej kopy. Finał tych kulinarnych zmagań wciąż owiany jest tajemnicą.

– To będzie szał i obłęd!!! Jeśli właściciele zdadzą egzamin :))) A czy tak będzie??... przekonacie się na wiosnę – zapowiedziała restauratorka.

Radości nie ukrywają także sami zarządzający, którzy podzielili się nowiną z lokalną społecznością.

– Trzymaliśmy to przed Wami w tajemnicy, ale w końcu możemy powiedzieć to głośno – jesteśmy w trakcie Kuchennych Rewolucji! – poinformowali swoich klientów” Pełny obraz zmian goście i widzowie poznają dopiero podczas oficjalnej telewizyjnej emisji programu.