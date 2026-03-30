Królowa „Kuchennych rewolucji” znów w królewskim mieście. Kolejna wizyta w pół roku
Kulinarna rewolucja znów dotarła na Śląsk. Tym razem do Chorzów, gdzie wizytę złożyła Magda Gessler. Efektem jej działań jest nowy lokal – Bar Frelka i Hanys, który powstał w miejscu dawnego Baru Kinga przy ul. św. Kingi 1.
O wizycie restauratorki zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. W sobotę, 28 marca, Magda Gessler opublikowała wpis, w którym zachwalała śląską kuchnię serwowaną w lokalu.
– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – napisała.
Dzień później głos zabrali właściciele baru.
– Szanowni Goście, zapraszamy do naszego baru. Aktualnie jesteśmy po kuchennych rewolucjach. Magda nie jest straszna jak ją malują – napisano w mediach społecznościowych.
Lokal zapowiedział ponowne otwarcie 1 kwietnia 2026 roku.
Kultowy bar zmienił nazwę.
Wcześniej w tym miejscu działał Bar Kinga – jedna z tych dzielnicowych jadłodajni, w których – sądząc po wystroju – czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. Lokal miał jednak wiernych klientów, bo serwował solidne, domowe porcje „jak u babci”.
Codziennie można było tu zjeść klasyczne śląskie obiady: roladę, kotlet mielony czy rybę w piątki. Do wyboru były też różne surówki, a do obiadu można było napić się piwa.
Po rewolucji lokal zyskał nową nazwę i nieco odświeżoną kartę dań.
Co znajdziemy w menu? Nowe bistro stawia przede wszystkim na śląską klasykę. W menu znalazły się m.in.:
Zupy:
- rosół ze swojskim makaronem – 17 zł
- pomidorowa – 13 zł
- barszcz z krokietami
- żurek z ziemniakami
- grzybowa z borowików
Dania główne:
- kotlet schabowy z żurawiną i oscypkiem – 44 zł
- kotlet szwajcarski – 40 zł
- placki ziemniaczane z gulaszem – 28 zł
- panszkraułt z żeberkami – 36 zł
- rolada wieprzowa z kluskami śląskimi i modrą kapustą – 47 zł
Sam lokal zachęca gości także śląską gwarą:
- Trza ci chwila spokoju ôd warzynio? Dej se luz, my się tym zaopiekujymy! Zamów dobre, domowe ôbiydy prze internet dlo całyj familije!
Zobaczcie, jak prezentuje się lokal po kuchennych rewolucjach.
To nie pierwsza rewolucja w Chorzowie
Co ciekawe, to kolejna kulinarna rewolucja w Chorzowie w ostatnich miesiącach. W grudniu 2025 roku Magda Gessler odwiedziła restaurację A’le Dobre w dzielnicy Batory.
Po programie lokal zmienił nazwę na Bistro Kiszka Gra. Restauracja wcześniej specjalizowała się głównie w burgerach i frytkach, a po rewolucji zaczęła stawiać na bardziej tradycyjne smaki.
Odcinek programu z tej realizacji ma zostać wyemitowany 16 kwietnia 2026 roku w TVN, a dla użytkowników platformy Player.pl będzie dostępny już 9 kwietnia.
Drodzy Goście, nastąpiła zmiana terminu emisji naszego odcinka Kuchenne Rewolucje. Zapraszamy przed telewizory 16.04.2026 w TVN a dla posiadaczy konta na player.pl odcinek będzie dostępny już 09.04.2026. Bardzo jesteśmy ciekawi efektu finalnego z 4 dniowego planu zdjęciowego z panią Magda Gessler - napisało w mediach społecznościowych Bistro Kiszka Gra.
Wygląda więc na to, że Chorzów stał się w ostatnim czasie jednym z ulubionych przystanków królowej kulinarnych metamorfoz. A mieszkańcy miasta już wkrótce przekonają się, czy Bar Frelka i Hanys okaże się kolejnym sukcesem po wizycie Magdy Gessler.