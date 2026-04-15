Telewizyjna ekipa "Kuchennych Rewolucji" znowu realizuje zdjęcia na terenie województwa śląskiego. Magda Gessler tym razem przyjechała do Gliwic, by przeprowadzić gruntowną przemianę gastronomiczną w jednym z bardzo specyficznych punktów na mapie ścisłego centrum miasta.

Zmiany obejmują popularny bar "Pierwsza Polka", który zlokalizowany jest przy ulicy Zwycięstwa w sercu aglomeracji. Odwiedzany przez mieszkańców lokal słynął dotychczas z bogatego wyboru napojów mieszanych oraz wyjątkowo klimatycznego wystroju wnętrza.

Wystrój "Pierwszej Polki" nawiązujący do przedwojennych Gliwic

"Pierwsza Polka" funkcjonuje jako klasyczny cocktail bar, którego estetyka mocno czerpie z lat dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia. Dominującym stylem architektonicznym jest tu eleganckie art déco, natomiast pomysłodawcy projektu wyraźnie inspirowali się dorobkiem literackim Horsta Bienka i dawną, przedwojenną aurą śląskiego miasta.

Właściciele tego wyjątkowego biznesu zaznaczają, że ich nadrzędnym celem było wierne odtworzenie dawnego ducha i unikalnego charakteru aglomeracji. Zaprojektowana przestrzeń idealnie sprawdza się w przypadku popołudniowej kawy, ale równie dobrze funkcjonuje podczas nocnych spotkań przy alkoholowych propozycjach od doświadczonych barmanów.

Klienci odwiedzający to miejsce mogą przenieść się w czasie. Twórcy tego biznesu zapewniają, że każdy gość poczuje się niczym prawdziwy bohater powieści, której akcja toczy się w historycznych, międzywojennych Gliwicach.

Oto jak na co dzień prezentują się wnętrza gliwickiego baru:

Menu i ceny w gliwickim barze przed wizytą Magdy Gessler

Rozpoznawalność punktu opierała się głównie na świetnie skomponowanych trunkach i potężnym zapleczu barowym. W ofercie gastronomicznej nie brakowało jednak zakąsek oraz potraw, które nawiązywały do smaków kulinarnych z wielu zakątków świata.

Przed telewizyjną rewolucją w menu można było zamówić między innymi następujące pozycje:

azjatycki żurek na paście miso w cenie 17 złotych

truflową wersję tatara kosztującą 35 złotych

specjalny podpłomyk à la Polka wyceniony na 23 złote

szwedzki wariant frytek za 18 złotych

pikantnego burgera Korean Fire w cenie 36 złotych

zestaw pierogów ruskich, mięsnych bądź grzybowych za 24 złote

Do tej pory działalność przy ulicy Zwycięstwa spotykała się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony konsumentów. W sieci "Pierwsza Polka" może pochwalić się wysoką notą 4,6 na 5 możliwych gwiazdek, wyciągniętą z blisko 300 recenzji, co dowodzi ogromnej popularności tego adresu.

Telewizyjna rewolucja w toku. Jakie zmiany czekają "Pierwszą Polkę"?

Ze względu na obecność kamer, punkt gastronomiczny wstrzymał obsługę standardowych klientów. Początek telewizyjnych działań Magdy Gessler w tym miejscu datowany jest na 14 kwietnia, natomiast kolejne etapy tej wielkiej kulinarnej przemiany zaplanowano na dzień 15 kwietnia.

W trakcie realizacji odcinka znana prowadząca szczegółowo weryfikuje serwowane dania, sposób zarządzania pracownikami i ogólny profil działalności. Często wiąże się to z wprowadzeniem autorskich przepisów lub całkowitym odwróceniem dotychczasowej koncepcji funkcjonowania lokalu.

Znana restauratorka zapowiedziała swoją wizytę w województwie śląskim nieco wcześniej. Gwiazda wykorzystała do tego oficjalne profile w popularnych mediach społecznościowych.

„Z podwójną mocą!! Teraz Wawer, następna stacja Gliwice! Nagrania pełne skupienia i wigoru!! A sytuacje są nadzwyczajne a nawet magiczne :))))” – napisała.

Finał tej wielkiej przemiany w gliwickim barze będzie można zobaczyć dopiero podczas emisji jednego z nadchodzących epizodów show. Wówczas publiczność ostatecznie dowie się, czy restauracja utrzymała swój historyczny, przedwojenny klimat, czy jednak przeszła radykalną transformację.

Kolejna wizyta Magdy Gessler w województwie śląskim

Dla telewizyjnej ekspertki nie jest to wcale jedyna podróż na południe Polski w ostatnim czasie. Autorka "Kuchennych Rewolucji" niedawno gościła również w Chorzowie, gdzie poddała ocenie Bar Kinga zlokalizowany przy ulicy św. Kingi 1. Po kilkudniowej pracy miejsce to doczekało się odświeżonego menu oraz wystroju i zyskało zupełnie nową nazwę – Bar Frelka i Hanys.

Użytkownicy sieci błyskawicznie dowiedzieli się o obecności słynnej osobowości telewizyjnej na Śląsku dzięki licznym relacjom w internecie. Już 28 marca w sobotę Magda Gessler opublikowała pozytywny wpis, w którym chwaliła lokalny klimat i doskonałe dania z tamtego regionu.

– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – napisała restauratorka.

Uroczyste wznowienie działalności tego odmienionego miejsca nastąpiło dokładnie 1 kwietnia 2026 roku.