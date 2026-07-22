12-latek potrącony na przejeździe dla rowerów. Kierowca Audi uciekł

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-22 10:20

Chłopiec prawidłowo przejeżdżał przez oznakowany przejazd dla rowerzystów, gdy nagle wjechało w niego Audi. Kierowca nawet się nie zatrzymał i odjechał, zostawiając rannego 12-latka. Policjanci jeszcze tego samego dnia namierzyli podejrzanego. Wtedy okazało się, że 34-latek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą.

Białe audi z uszkodzonym przodem. Na miniaturze obok rower chłopca. O wypadku w Siemianowicach przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: KMP Siemianowice Śl./ Materiały prasowe

Potrącił dziecko i uciekł. 12-latek trafił do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło przy ulicy Traugutta w Siemianowicach Śląskich. Wszystko wydarzyło się w rejonie oznakowanego przejazdu dla rowerzystów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca Audi zbliżając się do przejazdu, nie ustąpił pierwszeństwa 12-letniemu rowerzyście. Samochód uderzył w chłopca.

Dziecko doznało urazu nogi i konieczna była pomoc medyczna. 12-latek został przewieziony do szpitala. Kierowca Audi nie zaczekał jednak na służby. Po potrąceniu dziecka odjechał z miejsca zdarzenia.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze szybko ustalili, kto siedział za kierownicą Audi. Podejrzanym okazał się 34-letni mieszkaniec Chorzowa. Policjanci odnaleźli również samochód, który znajdował się na terenie jednej z posesji.

Mężczyzna został zatrzymany. Wtedy wyszło na jaw, że sprawa jest jeszcze poważniejsza, niż początkowo się wydawało.

34-latek prowadził samochód pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Potrącenie 12-latka na przejściu w Siemianowicach Śląskich
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Potrącił 12-latka i złamał sądowy zakaz

Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku komunikacyjnego. Dodatkowo jego sytuację pogarsza fakt, że miał uciec z miejsca zdarzenia.

Odpowie również za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za wszystkie zarzucane mu czyny może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich wobec 34-latka zastosowano policyjny dozór. Ostateczną decyzję w jego sprawie podejmie sąd.

Policja apeluje do kierowców i rowerzystów

Policjanci przypominają, że w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Ucieczka z miejsca zdarzenia nie pozwala uniknąć odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie — może skutkować dodatkowymi zarzutami i pogorszyć sytuację prawną sprawcy.

Mundurowi apelują również do rowerzystów o korzystanie z kasków ochronnych. Od 3 czerwca osoby do 16. roku życia mają obowiązek używania kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.

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