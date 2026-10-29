Mieszkańcy Ustronia oraz turyści odwiedzający Beskidy muszą przygotować się na przykrą zmianę. Po 16 latach funkcjonowania z mapy miasta znika popularna cukiernia U Janeczki. Punkt mieszczący się przy ulicy Daszyńskiego 12 przez długi czas stanowił chętnie wybierane miejsce spotkań na lody, ciastko i kawę.

Właściciele podjęli jednak decyzję o definitywnym zamknięciu tego etapu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowali emocjonalny komunikat, dziękując w nim swoim klientom i załodze za wszystkie wspólne lata.

Koniec działalności po 16 latach. Cukiernia U Janeczki w Ustroniu zostaje zamknięta

Dzieje ustrońskiego lokalu U Janeczki sięgają 2010 roku. Przez kolejne 16 lat punkt zlokalizowany przy ulicy Daszyńskiego 12 cieszył się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności oraz turystów spędzających urlop w Beskidach.

Goście chętnie wstępowali tam na filiżankę kawy, porcję lodów lub kawałek ciasta. Dla części odwiedzających stanowiło to idealną przerwę w trakcie miejskich spacerów, podczas gdy inni traktowali wizytę w lokalu jako obowiązkowy element każdego pobytu w Ustroniu.

Ostatnio prowadzący biznes ogłosili decyzję, która dla wielu stałych bywalców okazała się dużym zaskoczeniem. Działalność ustrońskiej kawiarni zostaje oficjalnie zakończona.

– Coś się kończy, aby coś mogło się zacząć… Nasza kawiarnia w Ustroniu zostaje zamknięta… Na szczęście w Wiśle wszystko pozostaje bez zmian – przekazano na facebookowym profilu Cukierni U Janeczki Ustroń.

Właściciele cukierni U Janeczki żegnają się z klientami. Wspominają 16 lat pracy

W kolejnym komunikacie szefostwo firmy wróciło pamięcią do samych początków funkcjonowania punktu. Udostępniono archiwalne zdjęcie wykonane w grudniu 2010 roku, dołączając wyrazy wdzięczności dla wszystkich osób odwiedzających lokal na przestrzeni lat.

–To było piękne 16 lat w Miasto Ustroń – czytamy na profilu cukierni.

W opublikowanym wpisie nie zabrakło również serdecznych podziękowań zaadresowanych bezpośrednio do gości.

– Chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym gościom, tak licznie nas odwiedzaliście, aż się cieplutko na serduchu robi. Mamy nadzieję, że spotkamy się na niejednej kawce i ciachu w Wiśle – napisali właściciele.

Wyrazy uznania trafiły także do pracownic, które przez ten czas dbały o wyjątkowy klimat tego miejsca.

– Dziękujemy również naszej załodze, dziewczyny zawsze stawały na wysokości zadania – podkreślono w komunikacie.

Zamknięcie ustrońskiego punktu nie oznacza jednak likwidacji całej firmy. Prowadzący biznes zaznaczają, że pozostałe cukiernie zlokalizowane w Wiśle będą funkcjonować bez zmian.

Historia cukierni U Janeczki trwa od 1979 roku. Wszystko zaczęło się w Wiśle

Mimo że punkt w Ustroniu przyjmował gości od 2010 roku, to sama marka U Janeczki może pochwalić się znacznie dłuższym stażem na rynku.

Początki firmy datuje się na 1979 rok, kiedy to w Wiśle przy ulicy 1 Maja 9 otwarto główną siedzibę zakładu. Z biegiem lat przedsiębiorstwo zyskiwało coraz większą grupę stałych bywalców, a bogaty asortyment ciast, tortów, lodów i deserów przyciągał mieszkańców oraz turystów wypoczywających w beskidzkich kurortach.

Duże zainteresowanie klientów pozwoliło na dalszą ekspansję firmy. W 2000 roku uruchomiono drugi punkt na rynku w Wiśle, natomiast dekadę później otwarto filię w sąsiednim Ustroniu.

Przez dziesięciolecia wypieki tej marki uświetniały nie tylko codzienne spotkania przy kawie, ale również ważne wydarzenia rodzinne, takie jak chrzciny, urodziny oraz wesela.

Tak prezentowała się cukiernia U Janeczki w Ustroniu na fotografiach.

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Czy cukiernia U Janeczki wróci do Ustronia? Tajemnicza deklaracja właścicieli

Chociaż decyzja o likwidacji ustrońskiego lokalu jest ostateczna, to końcowy fragment oświadczenia właścicieli daje stałym bywalcom pewną nadzieję na przyszłość.

Pożegnalny komunikat w mediach społecznościowych został bowiem zwieńczony bardzo intrygującym dopiskiem.

– PS może niedługo do Was wrócimy – dodali na koniec właściciele.

Trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, czy ten wpis zapowiada ponowne otwarcie cukierni U Janeczki w Ustroniu. Prowadzący biznes nie ujawnili żadnych szczegółowych planów ani przybliżonej daty ewentualnego powrotu. Wiadomo jednak, że amatorzy słodkości wciąż mają do dyspozycji punkty w sąsiedniej Wiśle, gdzie blisko pięćdziesiąt lat temu narodziła się ta rodzinna firma.