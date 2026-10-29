Szlak Orlich Gniazd został uznany za Cud Polski 2026 w województwie śląskim. Malownicza trasa, na której średniowieczne warownie przeplatają się z wapiennymi skałami i niezwykłymi krajobrazami, zdobyła uznanie czytelników „National Geographic Traveler”. Tym samym znalazła się w gronie 16 wyjątkowych atrakcji turystycznych wyróżnionych w tegorocznej edycji plebiscytu.

Wyniki ogłoszono 14 października 2026 roku. Przez ponad miesiąc internauci wybierali swoje ulubione miejsca spośród 48 nominowanych atrakcji z całej Polski. Łącznie oddano ponad 220 tysięcy głosów. Każde województwo otrzymało jednego zwycięzcę. W Śląskiem bezkonkurencyjny okazał się Szlak Orlich Gniazd, który rywalizował z Granicznymi Meandrami Odry oraz Stacją Biblioteka w Rudzie Śląskiej.

Szlak Orlich Gniazd. Bajkowe zamki, tajemnicze ruiny i widoki jak z filmu

Szlak Orlich Gniazd to jedna z najbardziej malowniczych tras turystycznych w Polsce. Liczący około 164 kilometrów pieszy szlak łączy Kraków z Częstochową i prowadzi przez niezwykłe krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Jego największym skarbem są średniowieczne zamki i warownie, wznoszone głównie w XIV wieku, m.in. za panowania Kazimierza Wielkiego. Budowle usytuowane wysoko na trudno dostępnych wapiennych skałach przypominają orle gniazda – stąd nazwa trasy.

Wśród najbardziej widowiskowych atrakcji znajdują się monumentalne ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu, malownicze zamki w Mirowie i Bobolicach oraz ruiny warowni w Olsztynie. To jednak nie tylko podróż przez historię. Na turystów czekają skalne ostańce, jaskinie, lasy, punkty widokowe oraz liczne trasy piesze i rowerowe.

Cuda Polski 2026 wybrane. National Geographic docenił wyjątkowe miejsca

Plebiscyt „Cuda Polski” organizowany przez „National Geographic Traveler” ma zachęcać do odkrywania turystycznych perełek, które często pozostają w cieniu najbardziej popularnych atrakcji kraju.

Tegoroczni laureaci reprezentują niezwykłą różnorodność polskich krajobrazów, zabytków i miejsc związanych z historią.

– Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 „National Geographic Traveler”! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj – podkreślił Michał Cessanis, redaktor prowadzący magazyn i ambasador plebiscytu.

Wśród laureatów znalazły się również m.in. Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku, Zamek Książęcy w Niemodlinie w województwie opolskim, Kanał Elbląski w Warmińsko-Mazurskiem oraz Pojezierze Suwalskie z jeziorem Hańcza na Podlasiu.

Tytuł Cudu Polski 2026 dla Szlaku Orlich Gniazd to kolejne wyróżnienie dla jednej z największych atrakcji turystycznych Jury. Malownicza trasa od lat przyciąga miłośników historii, pieszych wędrówek i aktywnego wypoczynku, a teraz znalazła się również w gronie miejsc wyróżnionych głosami czytelników prestiżowego magazynu