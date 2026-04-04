Koszyczek wielkanocny

Święconka to tradycyjny obrzęd polegający na święceniu pokarmów w kościele w Wielką Sobotę. Pokarmy święcono już w VII wieku, a w Polsce taki zwyczaj pojawił się na przełomie XIII o XIV wieku. I od tego czasu lista pokarmów się nie zmieniła, chociaż zmieniały się postaci, pod jakimi te pokarmy występowały

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

jaja (symbol nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek;

baranek (dawniej formowany z masła lub ciasta) w specjalnych formach, później cukrowy i z chorągiewką z napisem Alleluja symbolizujący zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;

sól kuchenna (która miała chronić przed zepsuciem);

chleb;

wędliny;

chrzan;

miód;

pieprz;

babka wielkanocna

Tego nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego

Każdego roku w trakcie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę zdarzają się sytuacje, które wywołują konsternację i zaskoczenie. W koszyczkach wielkanocnych pojawiają się ulubione potrawy, zabawki i kwiaty i inne rzeczy, które absolutnie nie powinny się w nich znaleźć.

Lista rzeczy zakazanych w koszyczku wielkanocnym

Na koniec warto dodać, że koszyczek wielkanocny powinien być wykonany z wikliny i przystrojony listkami bukszpanu lub borowiny. Ewentualnie mogą się w nim znaleźć bazie.

