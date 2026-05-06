Afera korupcyjna w Tramwajach Śląskich. Śledztwo zatacza coraz większe kręgi

Śledztwo dotyczące modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przybiera coraz poważniejszy obrót. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawa dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną, nadużycia uprawnień oraz ustawianie przetargów w jednej z kluczowych inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt modernizacji tramwajów na Śląsku, realizowany w latach 2007–2027, opiewa na kwotę około 1,9 miliarda złotych.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że w strukturach spółki mogło funkcjonować zorganizowane środowisko powiązań, w ramach którego dochodziło do przekazywania poufnych danych wybranym podmiotom z branży budowlanej. Miało to umożliwiać im uzyskanie przewagi w przetargach.

– Funkcjonariusze CBA prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej oraz działania na szkodę interesu publicznego – informują służby.

Śledczy wskazują również na możliwość wywierania bezprawnego wpływu na wyniki postępowań przetargowych.

Zatrzymania i milionowe zabezpieczenia

W grudniu 2025 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali pierwsze osoby podejrzane o udział w procederze. Wśród nich znalazł się dyrektor ds. inwestycji spółki odpowiedzialnej za tramwaje.

Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, złoto oraz dokumentację finansową. W kolejnych miesiącach zatrzymano następne osoby, a łączną wartość korzyści majątkowych oszacowano na około 2,7 mln złotych.

Według ustaleń, część środków miała pochodzić z łapówek wypłacanych w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub fikcyjnych prac. Największe emocje budzi jednak najnowszy wątek sprawy. Z ustaleń śledczych wynika, że część korzyści finansowych mogła trafić do polityka.

W związku z tym Europejska Prokurator Generalna złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednego z czynnych posłów.

– Uchylenie immunitetu pozwoli na pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób – przekazują śledczy.

Na tym etapie postępowania nie ujawniono oficjalnie nazwiska polityka, jednak według nieoficjalnych informacji sprawa ma dotyczyć jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej - Wojciecha Króla.

Śledztwo bez końca

Sprawa, która początkowo dotyczyła wyłącznie przetargów infrastrukturalnych, dziś obejmuje coraz szerszy krąg osób i instytucji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz dalszych wniosków procesowych.

Afera tramwajowa staje się jednym z największych postępowań korupcyjnych ostatnich lat – a jej finał wciąż pozostaje nieznany.