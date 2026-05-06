Afera korupcyjna w Tramwajach Śląskich. Śledztwo zatacza coraz większe kręgi
Śledztwo dotyczące modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przybiera coraz poważniejszy obrót. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawa dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną, nadużycia uprawnień oraz ustawianie przetargów w jednej z kluczowych inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Projekt modernizacji tramwajów na Śląsku, realizowany w latach 2007–2027, opiewa na kwotę około 1,9 miliarda złotych.
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że w strukturach spółki mogło funkcjonować zorganizowane środowisko powiązań, w ramach którego dochodziło do przekazywania poufnych danych wybranym podmiotom z branży budowlanej. Miało to umożliwiać im uzyskanie przewagi w przetargach.
– Funkcjonariusze CBA prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej oraz działania na szkodę interesu publicznego – informują służby.
Śledczy wskazują również na możliwość wywierania bezprawnego wpływu na wyniki postępowań przetargowych.
Zatrzymania i milionowe zabezpieczenia
W grudniu 2025 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali pierwsze osoby podejrzane o udział w procederze. Wśród nich znalazł się dyrektor ds. inwestycji spółki odpowiedzialnej za tramwaje.
Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, złoto oraz dokumentację finansową. W kolejnych miesiącach zatrzymano następne osoby, a łączną wartość korzyści majątkowych oszacowano na około 2,7 mln złotych.
Według ustaleń, część środków miała pochodzić z łapówek wypłacanych w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub fikcyjnych prac. Największe emocje budzi jednak najnowszy wątek sprawy. Z ustaleń śledczych wynika, że część korzyści finansowych mogła trafić do polityka.
W związku z tym Europejska Prokurator Generalna złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednego z czynnych posłów.
– Uchylenie immunitetu pozwoli na pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób – przekazują śledczy.
Na tym etapie postępowania nie ujawniono oficjalnie nazwiska polityka, jednak według nieoficjalnych informacji sprawa ma dotyczyć jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej - Wojciecha Króla.
Śledztwo bez końca
Sprawa, która początkowo dotyczyła wyłącznie przetargów infrastrukturalnych, dziś obejmuje coraz szerszy krąg osób i instytucji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz dalszych wniosków procesowych.
Afera tramwajowa staje się jednym z największych postępowań korupcyjnych ostatnich lat – a jej finał wciąż pozostaje nieznany.