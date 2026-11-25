Tragedia przy ulicy 1 Maja w Zabrzu. Ojciec znalazł ciało Joanny

7 grudnia ubiegłego roku ojciec 37-letniej Joanny zapukał do jej mieszkania w kamienicy przy ulicy 1 Maja w Zabrzu. Drzwi bez emocji otworzył mu 34-letni partner kobiety, Dawid D., który gestem zaprosił go do środka.

Tego dnia Joanna, Dawid D., jej rodzice oraz wówczas 4-letnia córeczka kobiety, Michasia, planowali wspólne wyjście do miasta. Rodzina umówiła się na mikołajkowe przyjęcie zorganizowane specjalnie dla dziewczynki.

Po wejściu do lokalu ojciec 37-latki zamarł z przerażenia. W łazience, obok wyrwanych z futryny drzwi, leżała w kałuży krwi martwa Joanna.

„Córka w plecach miała wbity nóż. Jeden z noży miał złamaną rękojeść” – powiedział niedługo po tragedii ojciec kobiety. Sprawca zaatakował swoją partnerkę dwoma nożami.

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Ustalenia śledczych w sprawie zbrodni. Kobieta otrzymała kilkanaście ciosów

Z ustaleń śledczych wynika, że Dawid D. zadał partnerce kilkanaście ciosów. Rany znajdowały się na szyi, klatce piersiowej oraz plecach.

Joanna zmarła na skutek wykrwawienia. Na uratowanie jej życia było już za późno.

Córka zamordowanej uniknęła widoku tej tragedii. Podobnie jak przy wielu wcześniejszych okazjach, mała Michasia przebywała wówczas pod opieką dziadków.

Kobieta zazwyczaj utrzymywała częsty kontakt z rodzicami, jednak w dniu umówionego spotkania rodzinnego nie odpowiadała na próby połączenia. Brak wiadomości od córki wzbudził ich niepokój, choć nikt nie zakładał tak tragicznego finału.

Zachowanie Dawida D. po ataku. 34-latek nie wezwał pomocy

Policjanci wkrótce zatrzymali Dawida D. w związku ze śmiercią kobiety.

Trzydziestoczterolatek nie podjął próby ucieczki z miejsca zdarzenia. Nie wezwał jednak pogotowia ratunkowego, które mogłoby podjąć próbę ratowania Joanny, ani nie powiadomił policji.

Po ataku mężczyzna biernie czekał w mieszkaniu na przyjście rodziców swojej partnerki.

Krótki związek Joanny i Dawida D. Rodzice kobiety mieli wątpliwości

Joanna oraz Dawid D. poznali się zaledwie kilka miesięcy przed tragedią. Po wcześniejszej śmierci męża kobieta samotnie wychowywała Michasię i zależało jej na stworzeniu dla córki pełnej rodziny. Uznała, że nowy partner będzie odpowiednią osobą, a para rozmawiała nawet o ślubie.

Przekonania tego nie podzielali rodzice 37-latki, którzy sceptycznie podchodzili do jej nowej relacji.

„Trudno powiedzieć dlaczego, ale ja z żoną byliśmy przeciwni temu związkowi. Czasem tak jest, że coś w człowieku nam nie odpowiada i nie potrafimy tego wyjaśnić. Niestety okazało się, że mieliśmy rację” – powiedział ojciec ofiary.

Akt oskarżenia trafił do sądu w Gliwicach. Dawidowi D. grozi dożywocie

Od momentu zatrzymania Dawid D. przebywa w tymczasowym areszcie.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu zamknęła już śledztwo w tej sprawie i przesłała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Trzydziestoczterolatek odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za zabójstwo. Za ten czyn kodeks karny przewiduje dla niego nawet karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratorzy na obecnym etapie nie informują o motywach działania sprawcy. Sam oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i oświadczył jedynie, że „niczego nie pamięta”. O jego dalszym losie i odpowiedzialności karnej rozstrzygnie sąd.